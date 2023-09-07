3 أسباب.. قطاع التأمين يحقق مكاسب تاريخية هذا العام

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استفادت شركات التأمين في المملكة من ثلاثة محفزات، دفعت القطاع لمستوى تاريخي مع تسجيل مكاسب واسعة، وجعلته بين أفضل ثلاثة قطاعات أداء خلال العام الجاري. اضافة اعلان

وشملت هذه المحفزات، بدء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين"، وإقرار مجلس الوزراء إنشاء "هيئة التأمين"، وأتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونيًا.





29 مليار ريال مكاسب سوقية





توفير معلومات أكثر دقة وشفافية





إنشاء هيئة التأمين



وحققت شركات التأمين مكاسب سوقية خلال العام الجاري قاربت من 29 مليار ريال، لتصل القيمة السوقية للقطاع المتكون من 27 شركة إلى 78.1 مليار ريال، وفقًا لـ "الاقتصادية".وسجل مؤشر قطاع التأمين في السوق، مكاسب تجاوزت 60%، لتستفيد الشركات من الأداء المالي الجيد خلال النصف الأول من العام، بعد تحولها للربحية مع نمو واسع في أقساط التأمين.وبدأت شركات التأمين خلال العام الجاري، تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين"، الذي يمتاز بتوحيد نماذج القياس المحاسبي لشركات التأمين أو إعادة التأمين.ويمتاز المعيار أيضًا بالقدرة على مقارنة النتائج وتحليلها باستمرار، وتوفير معلومات أكثر دقة وشفافية وأعلى جودة لمستخدمي القوائم المالية لشركات التأمين من المعيار السابق.وحققت أربع شركات مكاسب سوقية واسعة تجاوزت 90%، في مقدمتها شركة ملاذ للتأمين الذي صعد سهمها بأكثر من 102% منذ بداية العام.وأسهم شركات التعاونية وسلامة التأمين مكاسب ما بين 91 و99.8% وكذلك تكافل الراجحي، فيما سجلت أسهم الإنماء طوكيو أدنى مكاسب بين الشركات بواقع 12.3%.وكان قد أقر مجلس الوزراء إنشاء "هيئة التأمين" الهادفه لوضع إستراتيجية وطنية للقطاع وتشجيع الاستثمار فيه، حيث ستمارس الهيئة جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين.وأكدت الإدارة العامة للمرور، استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سار للمركبة" إلكترونيًا، بدءًا من مطلع أكتوبر المقبل، حيث دعم هذا التوجه من أداء أسهم شركات التأمين.