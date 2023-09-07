الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

3 أسباب.. قطاع التأمين يحقق مكاسب تاريخية هذا العام

شركات التأمين
قطاع التأمين يحقق مكاسب تاريخية هذا العام
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

استفادت شركات التأمين في المملكة من ثلاثة محفزات، دفعت القطاع لمستوى تاريخي مع تسجيل مكاسب واسعة، وجعلته بين أفضل ثلاثة قطاعات أداء خلال العام الجاري.اضافة اعلان
وشملت هذه المحفزات، بدء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين"، وإقرار مجلس الوزراء إنشاء "هيئة التأمين"، وأتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونيًا.


29 مليار ريال مكاسب سوقية

وحققت شركات التأمين مكاسب سوقية خلال العام الجاري قاربت من 29 مليار ريال، لتصل القيمة السوقية للقطاع المتكون من 27 شركة إلى 78.1 مليار ريال، وفقًا لـ "الاقتصادية".
وسجل مؤشر قطاع التأمين في السوق، مكاسب تجاوزت 60%، لتستفيد الشركات من الأداء المالي الجيد خلال النصف الأول من العام، بعد تحولها للربحية مع نمو واسع في أقساط التأمين.
وبدأت شركات التأمين خلال العام الجاري، تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين"، الذي يمتاز بتوحيد نماذج القياس المحاسبي لشركات التأمين أو إعادة التأمين.


توفير معلومات أكثر دقة وشفافية

ويمتاز المعيار أيضًا بالقدرة على مقارنة النتائج وتحليلها باستمرار، وتوفير معلومات أكثر دقة وشفافية وأعلى جودة لمستخدمي القوائم المالية لشركات التأمين من المعيار السابق.
وحققت أربع شركات مكاسب سوقية واسعة تجاوزت 90%، في مقدمتها شركة ملاذ للتأمين الذي صعد سهمها بأكثر من 102% منذ بداية العام.
وأسهم شركات التعاونية وسلامة التأمين مكاسب ما بين 91 و99.8% وكذلك تكافل الراجحي، فيما سجلت أسهم الإنماء طوكيو أدنى مكاسب بين الشركات بواقع 12.3%.


إنشاء هيئة التأمين

وكان قد أقر مجلس الوزراء إنشاء "هيئة التأمين" الهادفه لوضع إستراتيجية وطنية للقطاع وتشجيع الاستثمار فيه، حيث ستمارس الهيئة جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين.
وأكدت الإدارة العامة للمرور، استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سار للمركبة" إلكترونيًا، بدءًا من مطلع أكتوبر المقبل، حيث دعم هذا التوجه من أداء أسهم شركات التأمين.

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-09-07 at 8.08.49 PM
8:19 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

انخفاض غير متوقع في مخزون النفط والبنزين في أمريكا

الجمعيات الخيرية
2:24 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تقرير رسمي.. تعرف على أرباح 1125 جميعة أهلية في 2022

الخيول العربية
1:29 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

500 ألف ريال غرامة إقامة مزاد خيل عربية أصيلة دون تصريح

العمل عن بعد
12:28 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

العمل عن بعد يهدد العقارات المكتبية بهذه الخسارة الضخمة

اقرأ أيضا

الإحصاء: نمو اقتصاد المملكة 1.2% خلال الربع الثاني من 2023

أسعار العملات تتراجع أمام الريال.. اليورو يسجل 4.02 ريال

الأمم المتحدة تُحذر من خطر حدوث صدع كبير في النظام الاقتصادي والمالي العالمي

ارتفاع أسعار النفط وهبوط مخزونات الخام الأمريكية

دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

IMG-20230906-WA0011
7:46 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

انخفاض مبيعات شركات الأسمنت إلى 4 ملايين طن

Screenshot_2023-09-06-17-32-52-91_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
5:49 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

مختص في الطاقة يكشف عن علاقة غير صحية بين الطلب والأسعار

اسعار الاسهم
4:57 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

تراجع مؤشرة الأسهم 113 نقطة بعد تداولات بقيمة 6 مليارات ريال

وزير المالية محمد الجدعان
4:47 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

وزير المالية:: اقتصاد المملكة نجح في مواجهة التحديات والمحافظة على الاستدامة المالية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الإفلاس في بريطانيا
9:50 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بداية من السويد "حارقة القرآن" وانتهاء ببريطانيا.. الإفلاس يطارد الدول الأوروبية

وزارة التعليم
9:41 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

مسؤولة بالتعليم تكشف تفاصيل حبس ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة 20 يوما

واتساب
12:17 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تغييرات جذرية في واتساب.. تسريبات تكشف عن تصميم جديد لـ آيفون وأندرويد

أهم 10
8:47 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

أهم 10.. آلاف الأراضي المجانية عبر "سكني"وحسم جدل حبس ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا

إحباط تهريب المخدرات
8:09 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

من مكة لـ الرياض.. "هيروين وحشيش" في قبضة الأمن وضبط المروجين

النيابة العامة
6:49 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

النيابة العامة توضح خطوات حماية البيانات التجارية .. وتكشف عقوبة المخالفين