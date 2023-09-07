4 مزايا جديدة قادمة لمستخدمي أنظمة أندرويد

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قدمت شركة غوغل مجموعة من الميزات الجديدة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.



وفيما يلي أهم هذه الميزات، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني: اضافة اعلان





1- رقمنة البطاقات



سيكون لدى مستخدمي أندرويد خيار رقمنة البطاقات التي تحتوي على رمز شريطي أو رمز الاستجابة السريعة، مثل بطاقات الصالة الرياضية أو المكتبة.وأوضحت غوغل في منشور على مدونتها: "ما عليك سوى تحميل صورة من البطاقة لتخزين نسخة رقمية آمنة منها في محفظة غوغل الخاصة بك".2- مكالمات أندرويد أوتو الجماعيةسيتمكن المستخدمون من بدء المكالمات الجماعية والانضمام إليها عن طريق الصوت وتصفح جداول الاجتماعات من شاشة السيارة.. أوضحت غوغل "تتم إدارة المكالمات النشطة من خلال أندرويد أوتو.بحيث يمكنك كتم صوت الميكروفون عند الحاجة وإنهاء المكالمة عند الانتهاء".3- مساعد غوغل والذكاء الاصطناعيتعمل غوغل على جلب المزيد من الذكاء الاصطناعي إلى مساعد غوغل.. وتستخدم أداة "أسيستانس أت أغلانس" الذكاء الاصطناعي لتزويدك بمعلومات مفيدة مثل تنبيهات الطقس عالية الدقة، وتحديثات السفر الديناميكية، وتذكيرات الأحداث القادمة على شاشتك الرئيسية مباشرة عندما تحتاج إليها.4- الأسئلة والأجوبة مع الصورفي تطبيق "لوك أوت"، يتم طرح ميزة "إميج Q&A"، ما يجعل المحتوى المرئي أكثر سهولة في الوصول إليه باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أوصاف تفصيلية.بعد فتح الصورة، يمكنك الكتابة أو استخدام صوتك لطرح أسئلة متابعة لمعرفة المزيد حول ما هو موجود في الصورة.. علاوة على ذلك، قالت غوغل إن 11 لغة جديدة ستكون متاحة في تطبيقها، بما في ذلك اليابانية والكورية والصينية، ليصل إجمالي عدد اللغات المدعومة إلى 34.