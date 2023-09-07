الأمم المتحدة تحذر: تدمير المناخ بدأ والأرض تمر بفترة غليان

أ أ

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن "تدمير المناخ قد بدأ" تعليقاً على فصل الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم. اضافة اعلان





ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة



جاء ذلك في بيان خطي نشره، أمس الأربعاء، حول الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة في العالم.وذكّر غوتيريش بأن العلماء حذروا منذ فترة طويلة من الآثار المحتملة للاعتماد على الوقود الأحفوري.وأشار إلى أن الأحداث المناخية المتطرفة الحالية تؤثر على كل ركن من أركان العالم.الأرض تمر بفترة غليانوقال غوتيريش: "لقد مر كوكبنا بفترة غليان، إنه الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق، لقد بدأ تدمير المناخ".وأشار غوتيريش إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يتطلب المزيد من العمل.وأضاف: "يجب على القادة العمل على حل مشكلة المناخ، لا يزال بإمكاننا منع أزمة المناخ من الوصول إلى أسوأ مستوياتها، ليس لدينا وقت نضيعه".2023 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاقمن جانبه، قال كارلو بونتيمبو، مدير مركز "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، إن عام 2023 كان ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، وفقًا لبيانات 8 أشهر الماضية.وأضاف أن المستويات القياسية وتأثيراتها على البشر والكوكب تشير بوضوح إلى "ارتفاع درجة حرارة النظام المناخي".والأربعاء، قالت وكالة الأرصاد الجوية العالمية التابعة للأمم المتحدة إن صيف 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق.ووفقًا للوكالة الأممية ومركز كوبرنيكوس، "كان شهر أغسطس الأكثر سخونة على الإطلاق - بفارق كبير - وثاني أكثر الشهور سخونة على الإطلاق بعد يوليو 2023".حرائق الغابات وموجات الحروقال الأمين العام للوكالة بيتيري تالاس، في بيان، إن "نصف الكرة الشمالي شهد للتو صيفًا قاسيًا"، مشيرًا إلى حرائق الغابات وموجات الحر.وأضاف: "في نصف الكرة الجنوبي كان حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي خارج المخططات حرفيًا، ووصلت درجة الحرارة العالمية لسطح البحر مرة أخرى إلى مستوى قياسي جديد".وتأتي هذه التصريحات فيما يحاول المجتمع الدولي العمل على إيجاد حلول للتخفيف من التغير المناخي والحد من انبعاثات الكربون التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب.وهو ما ينذر بكوارث بيئية خطيرة تنعكس بارتفاع قياسي بدرجات وفيضانات نتيجة ذوبان الجليد القطبي.