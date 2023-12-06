عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس اليوم الأربعاء

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أعلنت عدة مدارس في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، لتكون عن بعد عبر منصة "مدرستي". اضافة اعلان





تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جدة ورابغ وخليص





تقرر تحويل الدراسة لتكون "عن بُعد"، عبر pic.twitter.com/dVUqnzMt0H بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع ..تقرر تحويل الدراسة لتكون "عن بُعد"، عبر #منصة_مدرستي يوم غدٍ الأربعاء 22 / 5 / 1445 هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم. #تعليم_جده December 5, 2023

تعليق الدراسة الحضورية في محافظة بدر





ليوم غد الأربعاء ٢٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ عن بعد

و عبر

( بنين - بنات ). بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسةليوم غد الأربعاء ٢٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ عن بعدو عبر #منصة_مدرستي بجميع مدارس #مكتب_التعليم_بمحافظة_بدر ( بنين - بنات ). December 5, 2023

تعليق الدراسة الحضورية في محافظتي ينبع والعيص



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ؛ وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء ٢٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ بمدارس البنين في #الهيئة_الملكية بينبع. وعليه سيكون الدوام لليوم الدراسي (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي لجميع الطلاب ومنسوبي المدارس. pic.twitter.com/maI3QsKi5M December 5, 2023

أمطار رعدية على معظم المناطق



أمطار متوسطة إلى غزيرة



أمطار خفيفة إلى متوسطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



أعلنت إدارة تعليم جدة، بمنطقة مكة المكرمة، عن تحويل الدراسة اليوم الأربعاء لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي.وأوضحت في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الدراسة سيتم تعليقها حضوريًا في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.وأعلن مكتب التعليم بمحافظة بدر، بمنطقة المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء في جميع المدارس، على أن تكون الدراسة عبر منصة مدرستي.وقال المكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة ليوم غد الأربعاء 22 / 5 / 1445هـ عن بعد، وعبر منصة مدرستي بجميع مدارس مكتب التعليم بمحافظة بدر(بنين - بنات)".وأعلنت إدارة التعليم بينبع، بمنطقة المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية غداً، بمدارس تعليم ينبع والعيص والقطاعات التابعة لها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصاً منها على سلامة الجميع.وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة والطالبات في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، ومدارس مكتب تعليم العيص، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.وكان المركز قد أصدر تحذيرًا من فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، بداية من الثلاثاء الماضي وحتى الجمعة القادمة.وأوضح على حسابه في منصة "إكس" أن التوقعات تُشير إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على معظم المناطق.وأوضح المركز أن هذه الحالة يصاحبها رياح هابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى أكثرمن 60 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، مع جريان السيـول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.1 - منطقة تبوك، من الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل "حقل، والبدع، وضباء، والوجه، وأملج، وتيماء".2 – منطقة الجوف، من الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل "القريات، وطبرجل، وسكاكا، ودومة الجندل".3 – منطقة الحدود الشمالية، من الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل "طريف، وعرعر، والعويقلية".4 - منطقة المدينة المنورة، من مساء الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل "ينبع، العيص، العلا، بدر، وادي الفرع".5 - منطقة مكة المكرمة، من مساء الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل "رابغ، الكامل".1 – منطقة المدينة المنورة، يوم الأربعاء، وتشمل " المدينة المنورة، المهد، الحناكية، خيبر".2 – منطقة مكة المكرمة، من الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل " العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، جدة، خليص، بحرة، الليث، القنفذة، أضم، العرضيات، ميسان".3 - منطقة حائل، يوم الأربعاء، وتشمل " حائل، الغزالة، الشملي، الحائط، الشنان، بقعاء، سميراء، السليمي، موقق".4 - منطقة الباحة، يوم الجمعة، وتشمل "الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد، القرى".5 - منطقة عسير، يوم الجمعة، وتشمل "أبها، خميس مشيط، النماص، تنومه، بلقرن، رجال المع، بارق، محايل، المجاردة، البرك".6 -منطقة جازان، يوم الجمعة، وتشمل "الريث، هروب، الدائر، العيدابي، فيفا، العارضة، الحرث، الخوبة".ونوه المركز لضرورة متابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.