صراع داخلي .. هل ينقلب أصدقاء "زيلينسكي" عليه وتحسم حرب أوكرانيا لصالح روسيا؟

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شن عمدة العاصمة الأوكرانية هجوما على الرئيس الأوكراني زيلنسكي قائلاً: لقد أصبح معزولاً ومنطوي على نفسه، مكتبي قريب منه إلا أننا لم نلتقي أبداً لأنه لا يريد ذلك، يؤسفني القول بأنه يكذب على شعبنا عندما قال بأننا نحرز تقدما في حربنا ضد الروس. اضافة اعلان





القائد العام للجيش الأوكراني:





البيت الأبيض لا يملك مصباحا سحريا:



تخفيف المقترحات



الشكوك حول شرعيتها

