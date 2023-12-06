عاجل.. حساب المواطن يكشف حقيقة توقف الدعم الإضافي بعد دفعة ديسمبر

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أعلن حساب المواطن، عن استمرار صرف الدعم الإضافي للمستفيدين حتى دفعة ديسمبر – الدفعة 73 من برنامج الدعم.

وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الخصوص لأحد المستفيدين عبر حسابه في منصة "إكس": "تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023". اضافة اعلان



حياك الله ، تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023،ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ⁩ ، نسعد بخدمتك December 5, 2023

تمديد الدعم الإضافي



تطوير وتعديل ضوابط برنامج حساب المواطن



كم الدعم الإضافي من حساب المواطن؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

