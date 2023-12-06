الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. حساب المواطن يكشف حقيقة توقف الدعم الإضافي بعد دفعة ديسمبر

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن حساب المواطن، عن استمرار صرف الدعم الإضافي للمستفيدين حتى دفعة ديسمبر – الدفعة 73 من برنامج الدعم.
وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الخصوص لأحد المستفيدين عبر حسابه في منصة "إكس": "تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023".اضافة اعلان


تمديد الدعم الإضافي 

وفي الثامن من أكتوبر الماضي، صدر توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار التسجيل في البرنامج.
كما قرر تمديد الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
وقرر التوجيه الملكي، تفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

تطوير وتعديل ضوابط برنامج حساب المواطن

وتلا ذلك إعلان حساب المواطن عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات:
- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
- وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

كم الدعم الإضافي من حساب المواطن؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

طلاب
12:23 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

وظائف تعليمية شاغرة (معلم قرآن - معلم علوم).. رابط التقديم

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
10:03 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن وظائف شاغرة

ابشر
9:11 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

تحذير من منصة أبشر لجميع المستخدمين

مطارات جدة
9:06 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

وظائف شاغرة بمطار جدة.. التخصصات ورابط التقديم

اقرأ أيضا

وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك "ياسرف".. التفاصيل كاملة

منصة إحكام توضح مدى إمكانية تغيير المكتب الهندسي في حالة الإغلاق

برنامج ريف يوضح القطاعات المشمولة بالدعم في نجران

عاجل.. براتب يصل إلي 26.500 ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف لكافة المؤهلات

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على الحد المانع للضمان الاجتماعي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 4:30 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

شروط وخطوات تقديم الأرملة لحساب المواطن

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن 1:04 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن.. هل يؤثر راتب الزوجة على استحقاق الدعم؟

حساب المواطن 8:02 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرف على قيمة استحقاقك من حساب المواطن قبل يومين من إيداعه

حساب المواطن 4:21 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

قبيل إيداع دفعة نوفمبر.. تنبيه من حساب المواطن بخصوص تحديث البيانات

اقرأ أيضا

ريالات سعودية
3:23 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي

امطار - سحب رعدية - رياح وامطار
2:55 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

"الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح شديدة على هذه المناطق

حساب المواطن
2:41 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

هل يتوقف حساب المواطن بعد دفعة ديسمبر؟.. رد من البرنامج

غقفغق
2:39 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

رابط التقديم.. روشن العقارية تُعلن عن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
8:03 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف حقيقة توقف الدعم الإضافي بعد دفعة ديسمبر

أمطار على المدينة
7:26 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار رعدية ورياح متربة على مكة والمدينة و5 مناطق

دبلة الخطوبة
7:17 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

لماذا لا تزال عازبًا؟ 10 أسباب نفسية تكشف لك أسرار تأخير الزواج

المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
6:44 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

منها تحقيق الشفافية.. أهم أهداف ومهام المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

تعليق الدراسة الحضورية
6:06 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس اليوم الأربعاء

أمطار المملكة
5:21 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

إنذار برتقالي.. تحذير عاجل من أمطار على منطقة تبوك