الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شارك فيها 18 ألف طالب وطالبة من 40 دولة..

عاجل.. المملكة الأولى عالميًا بمسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب

علم المملكة
المملكة الأولى عالميًا بمسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توجت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى نظير نيلها أكبر عدد من الميداليات بالمسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب (WAICY).اضافة اعلان
وشارك في المسابقة 18 ألف طالب وطالبة من 40 دولة في العالم، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، واليونان، وكندا، وسنغافورة.

المملكة تتفوق على أمريكا

 وفاز في المسابقة العالمية التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" 18 مشروعًا سعوديًا منها 11 بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية و 7 مشاريع بمراكز متقدمة من بين 6039 مشروعًا.
بينما حققت الولايات المتحدة 10 ميداليات، والهند واليونان ميداليتين لكل دولة، وكندا وسنغافورة ميدالية واحدة لكل دولة.
 ومثل المملكة في المسابقة طلاب مراحل التعليم العام: الابتدائي والمتوسط والثانوي من مدارس: مسك، والظهران، ومداك، وكاوست، وأرامكو، والعلا، ونيوم، تنافسوا جميعًا في مسارات المسابقة الثلاثة : AI Showcase ، و AI-Generated Art ، و AI LARGE LANGUAGE MODEL .
 وإزاء هذا التفوق السعودي نالت "سدايا" و”كاوست“ جائزة المنظمة المتميزة على المستوى العالمي نظير جهودهما والتزامهما في تطوير تعليم الذكاء الاصطناعي.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

 وتؤكد هذه النتائج ارتفاع وعي المجتمع السعودي تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي التي سبق وأن ذكرها تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي بنسخته السادسة الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية في شهر إبريل 2023 حيث تبوأت المملكة الترتيب الثاني على مستوى العالم في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي إثر استطلاع للرأي أوضح ارتفاع معدل ثقة المواطنين السعوديين بالتعامل مع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في المملكة.



المرحلة الثانوية

 وعن المسابقة العالمية الخاصة بالمرحلة الثانوية حققت مدارس الظهران الأهلية الجائزة الفضية في مسار AI Showcase وحققت المركز الرابع في الفئة الخاصة، أما مسار AI-Generated Art فازت بالجائزة الفضية مدارس نيوم، وفي مسار AI LARGE LANGUAGE MODEL فاز بالجائزة الذهبية والمركز الرابع في الفئة الخاصة مدارس الظهران الأهلية.

المرحلة المتوسطة

 أما عن المرحلة المتوسطة فقد فازت أكاديمية مداك السعودية بالجائزة البرونزية في مسار AI Showcase ، وفي الفئة الخاصة فازت بالمركز الرابع مدارس مسك،، وفي مسار AI LARGE LANGUAGE MODEL ، فاز بالجائزتين الفضية والبرونزية مدارس مسك السعودية، وفي الفئة الخاصة نالت مدارس العلا المركز الرابع.

المرحلة الابتدائية

 وفيما يخص المرحلة الابتدائية فقد فاز بالجائزة الفضية مدارس نيوم في مسار AI Showcase ، وبالمركز الرابع أكاديمية مداك، والمركز الخامس مدارس مسك، وفي مسار AI-Generated Art Track فاز بالجائزة الذهبية مدارس نيوم، وبالجائزة الفضية مدارس العلا، وفي مسار AI LARGE LANGUAGE MODEL فازت بالجائزة الذهبية مدارس أرامكو السعودية، والجائزة الفضية فازت مدارس نيوم.
 وتعد هذه المسابقة من أكبر المسابقات العالمية التي تهتم بها دول العالم وكان لـ"سدايا" السبق في تبنيها من أجل تطوير أبناء وبنات المملكة ومدهم بالخبرات اللازمة التي تعينهم على استيعاب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وفهم أهميتها وتأثيرها في مجالات الحياة مع تحفيزهم على المشاركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3:01 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من التأمينات بشأن العمل في أكثر من وظيفة

البصمة جهاز البصمات - ارشيفية
2:01 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وكيفية الاستعلام عن البصمة الإلكترونية في المملكة

أمطار ضباء
1:59 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبروق تضيء سماء ضباء

مواقيت الصلاة
1:11 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

الأربعاء 22 جمادى الأولى.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

اقرأ أيضا

هل يمكن تعديل العنوان الوطني عبر تطبيق توكلنا؟

خطوات تجديد الإقامة أون لاين عبر منصة "مقيم"

تعليم جدة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء في هذه المدارس

البيان الختامي في زيارة ولي العهد لدولة قطر يطالب بوضع حد لانتهاكات الكيان المحتل

النيابة العامة تكشف عن عقوبة موجعة بشأن التزوير في حضور وانصراف الموظف

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الحافلات الصديقة للبيئة 6:59 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تغطي 200 مدينة ومحافظة.. 6 ملايين راكب عبر الحافلات الصديقة للبيئة

العمل تحت أشعة الشمس 6:35 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

499 مخالفة عمل تحت أشعة الشمس في "الشرقية"

الهيئة العامة لعقارات الدولة 5:50 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. تفصيلات مشروع نظام المساهمات العقارية المطروح للاستطلاع

أمطار المملكة 7:08 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطق

اقرأ أيضا

طلاب المدارس
11:02 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس محافظة بدر غدًا الأربعاء

المتهم
10:50 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

فيديو يوثق أحدث حيلة لوافدين يروجون مواد مخدرة في المدينة المنورة

الحرم المكي
10:31 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

تفاصيل الخدمات المُقدمة لذوي الإعاقة في الحرم المكي

رابت - الراتب - ريال -
10:22 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

بالفيديوجراف .. شروط التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

علم المملكة
4:26 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. المملكة الأولى عالميًا بمسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب

شركة مايكروسوفت
3:36 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

لهذا السبب.. "مايكروسوفت" تعتزم إطلاق متجر تطبيقات لهواتف "آيفون"

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3:01 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من التأمينات بشأن العمل في أكثر من وظيفة

البصمة جهاز البصمات - ارشيفية
2:01 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وكيفية الاستعلام عن البصمة الإلكترونية في المملكة

مواقيت الصلاة
1:11 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

الأربعاء 22 جمادى الأولى.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

توكلنا - خدمات
1:06 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

هل يمكن تعديل العنوان الوطني عبر تطبيق توكلنا؟