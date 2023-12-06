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تعرف على فوائد الأسماك الزيتية في علاج أمراض القلب

الأسماك الزيتية
تناول الأسماك الزيتية يسهم في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية
أ أ
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أظهرت إحدى الدراسات الدولية الكبرى، أن تناول الأسماك الزيتية يسهم في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية غير المميتة، خاصة للذين لديهم تاريخ عائلي من هذه الأمراض.اضافة اعلان

أنواع الأسماك الزيتية

وتحتوي الأسماك الزيتية، مثل السلمون والمكاريل والهامور والرنجة والسردين، على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

ووفقًا لـ"مايو كلينك"، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية تتوفر في زيت السمك. ويحتاج جسمك إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية ليؤدي العديد من الوظائف، بدءًا من نشاط العضلات وحتى نمو الخلايا.
فأحماض أوميجا 3 الدهنية مُشتقَّة من الأطعمة، ولا يمكن تكوينها في الجسم.
وأجريت الدراسة في معهد كارولينسكا بالسويد، بالتعاون مع اتحاد أبحاث الأحماض الدهنية (FORCE)، وهي شبكة تضم أكثر من 100 باحث وخبير في جميع أنحاء العالم، ونُشرت الإثنين الماضي في دورية سيركوليشن.
ونظر الباحثون في تأثير التفاعل بين تاريخ العائلة والمدخول الغذائي، من خلال بيانات 40 ألف شخص، لا يعانون من أمراض القلب، في 10 دول.
وخلال فترة المتابعة، أصيب ما يقرب من 8 آلاف منهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد تناول الأسماك الزيتية

ووجد الباحثون أن الذين لديهم أقارب مثل أحد الوالدين أو الأشقاء، ولديهم أيضاً مستويات منخفضة من أوميجا 3، كان لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تزيد عن 40%.
وتتضمن أمراض القلب غير المميتة: الذبحة الصدرية، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية.
وقالت الدكتورة كارين ليندر الباحثة الرئيسية: تشير الدراسة إلى أن الذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض القلب والأوعية الدموية يستفيدون من تناول الأسماك الزيتية أكثر من غيرهم.

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