مسؤول في "البنتاجون": 40 دولة تشارك في القوة الدولية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

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قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن مقترح تشكيل قوة إقليمية دولية في البحر الأحمر سيشمل مساحة ثلاثة ملايين ميلٍ من المياه الدولية





40 دولة تشارك في القوة: اضافة اعلان



سفينة حربية أمريكية



انفجار في باب المندب:

