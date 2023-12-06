مسؤول في "البنتاجون": 40 دولة تشارك في القوة الدولية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

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قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن مقترح تشكيل قوة إقليمية دولية في البحر الأحمر سيشمل مساحة ثلاثة ملايين ميلٍ من المياه الدولية
40 دولة تشارك في القوة:
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وأوضح أن واشنطن تسعى لانخراط 40 دولة في القوة الدولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
سفينة حربية أمريكية
وقبل يومين، أعلن "البنتاجون"، أن سفينة حربية أمريكية أسقطت مسيرات تابعة لجماعة الحوثي وتصدت لهجوم صاروخي استهدف سفنا تجارية في البحر الأحمر، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن المدمرة كارني التي تصدت لهجوم الحوثيين الأخير جزء من القوات التابعة لحاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد.
انفجار في باب المندب:
وقبل أيام، أعلن الجيش البريطاني، أن "انفجارا محتملا" وقع على طريق ملاحي رئيسي قبالة سواحل اليمن.
وأصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التابعة للجيش البريطاني، تحذيرا مقتضبا لشركات الشحن من أن الحادث وقع في مضيق باب المندب الذي يفصل شرق إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.
وقالت الهيئة إنه تم الإبلاغ أيضا عن نشاط للطائرات المسيرة في المنطقة.
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