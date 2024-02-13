10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تنبيه للمسافر إلى الكويت بالسيارة وحقيقة كثرة الموت في شهر شعبان

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تنبيه لمن يعتزم السفر إلى الكويت بالسيارة
أعلنت الشركة الأهلية للتأمين بدولة الكويت، عن أسعار التأمين لجميع المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود الكويت.
تحديد موعد الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الثاني.. الخميس
تبدأ الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي؛ الخميس القادم، والتي تم تقديمها بسبب إجازة يوم التأسيس لهذا العام.
توقعات "الأرصاد": أمطار وبرد ورياح وضباب على مكة والمدينة و7 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
استخراج بطاقة أعمال للأسر المنتجة هل يؤثر على حساب المواطن؟
الأسر المنتجة هي الأسر التي تتحمل جزءًا من احتياجاتها من خلال الاعتماد على مهارة يمتلكها أفراد الأسرة أو أحد أفرادها لإنتاج وبيع منتجات من المنزل للإسهام في زيادة دخل الأسرة ورفع المستوى المعيشي لها.
"المرور" يوضح غرامة عدم استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار
أوضحت الإدارة العامة للمرور، الغرامة المقررة عند عدم استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار على الطريق.
إجابة شافية لـ "الخثلان" حول ما يتردد عن كثرة الموت في شهر شعبان (فيديو)
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حقيقة ما يتردد عن كثرة الموت في شهر شعبان.
انهيار وشيك.. "الأونروا": 5% من سكان قطاع غزة قتلى ومصابون ومفقودون
أكد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، أن 5% من سكان قطاع غزة قد قتلوا أو أصيبوا أو فُقد أثرهم خلال 4 أشهر فقط.
تمناها ملايين المستخدمين.. تعرف على أحدث ميزة في واتساب
طرح تطبيق واتساب WhatsApp، منذ أيام، واحدة من أهم ميزات الخصوصية على الإطلاق، والتي تمناها ملايين المستخدمين في العالم.
بعد سقوط أول ضحاياه.. كل ما تريد معرفته عن "جدري ألاسكا"
جدري ألاسكا، أو فيروس ألاسكابوكس هو فيروس جدري عظمي - من نفس جنس الجدري وجدري القرود - ظهر لأول مرة في عام 2015 في ألاسكا بالولايات المتحدة.
لمعالجة فقر الدم.. 10 فواكه تزيد الهيموجلوبين بشكل طبيعي
فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة؛ حيث تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين لأنسجة الجسم.
من النوم إلى الطعام.. 8 نصائح بسيطة تقلل خطر "أمراض القلب"
تعتبر الأمراض القلبية السبب الرئيس للوفاة في العالم، إذ تتسبب في وفاة نحو 17.9 مليون شخص كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.