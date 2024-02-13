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عاجل.. استخراج بطاقة أعمال للأسر المنتجة هل يؤثر على حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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الأسر المنتجة هي الأسر التي تتحمل جزءًا من احتياجاتها من خلال الاعتماد على مهارة يمتلكها أفراد الأسرة أو أحد أفرادها لإنتاج وبيع منتجات من المنزل للإسهام في زيادة دخل الأسرة ورفع المستوى المعيشي لها.

شهادة الأسر المنتجة

شهادة الأسر المنتجة هي وثيقة يتم إصدارها من منصة العمل الحر التابعة لوزارة التجارة، تمكّن الأسرة من ممارسة عملية إنتاج المنتجات التي تنتجها بشكل قانوني وبيعها بشكل يحفظ لها جميع حقوقها، وتجعل عملها موثوقًا أمام عملائها وزبائنها.


استخراج بطاقة أعمال هل يوثر على حساب المواطن؟ 

وفي هذا الصدد، يتساءل أحد المواطنين من ذوي الدخل غير الثابت، من الأسر المنتجة عن كيفية الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن وهو غير ثابت، وهل استخراج بطاقة أعمال بحد ذاتها يوثر على استحقاق الدعم؟ 
وأجاب حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس": "لا تؤثر على دعم حساب المواطن، ولابد من الإفصاح عن الدخل الإضافي ضمن مصادر الدخل".
وأضاف: "وفي حال كان الدخل متذبذبًا يتم إدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا لهذا الدخل".

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