عاجل.. استخراج بطاقة أعمال للأسر المنتجة هل يؤثر على حساب المواطن؟

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الأسر المنتجة هي الأسر التي تتحمل جزءًا من احتياجاتها من خلال الاعتماد على مهارة يمتلكها أفراد الأسرة أو أحد أفرادها لإنتاج وبيع منتجات من المنزل للإسهام في زيادة دخل الأسرة ورفع المستوى المعيشي لها.





شهادة الأسر المنتجة



استخراج بطاقة أعمال هل يوثر على حساب المواطن؟



لا تؤثر على دعم حساب المواطن ، ولابد من الافصاح عن الدخل الاضافي ضمن مصادر الدخل ، وفي حال كان الدخل متذبذب يتم إدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهر لهذا الدخل ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 12, 2024



المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.





خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:

الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.

يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:

-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.

تسجيل الدخول للموقع:

سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

-تغيير كلمة المرور

يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.

-إدخال البيانات

يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:

بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.

-رفع الوثائق المطلوبة

ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".

-التأكد ومراجعة البيانات

بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.

اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.



شهادة الأسر المنتجة هي وثيقة يتم إصدارها من منصة العمل الحر التابعة لوزارة التجارة، تمكّن الأسرة من ممارسة عملية إنتاج المنتجات التي تنتجها بشكل قانوني وبيعها بشكل يحفظ لها جميع حقوقها، وتجعل عملها موثوقًا أمام عملائها وزبائنها.وفي هذا الصدد، يتساءل أحد المواطنين من ذوي الدخل غير الثابت، من الأسر المنتجة عن كيفية الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن وهو غير ثابت، وهل استخراج بطاقة أعمال بحد ذاتها يوثر على استحقاق الدعم؟وأجاب حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس": "لا تؤثر على دعم حساب المواطن، ولابد من الإفصاح عن الدخل الإضافي ضمن مصادر الدخل".وأضاف: "وفي حال كان الدخل متذبذبًا يتم إدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا لهذا الدخل".