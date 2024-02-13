الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

انهيار وشيك.. "الأونروا": 5% من سكان قطاع غزة قتلى ومصابون ومفقودون

خيام النازحين في غزة
خيام النازحين في غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، أن 5% من سكان قطاع غزة قد قتلوا أو أصيبوا أو فُقد أثرهم خلال 4 أشهر فقط.اضافة اعلان

5 % من سكان قطاع غزة قتلى ومصابون ومفقودون

وأشار لازاريني إلى أن 5 % من سكان قطاع غزة - أي أكثر من 100 ألف شخص - قد قتلوا أو أصيبوا أو فُقد أثرهم خلال 4 أشهر فقط.

17 ألف طفل منفصلون عن ذويهم في قطاع غزة

وأن ما لا يقل عن 17 ألف طفل في قطاع غزة - أي 1% من إجمالي عدد النازحين - غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم وفق اليونيسف.

انعدام حاد للأمن الغذائي في غزة

 وتطرق إلى المناطق التي يعاني سكانها من الانعدام الحاد للأمن الغذائي، واحتمال حدوث مجاعة، وخاصة شمال غزة حيث يوجد نحو 300 ألف شخص لا تستطيع الأونروا الوصول إليهم بقوافل المساعدات منذ 23 يناير.

مخاطر انهيار النظام العام في غزة على الإغاثة المنقذة للحياة

 وقال لازاريني، إن أنشطة الإغاثة في رفح تزداد صعوبة بسبب العملية العسكرية الجارية الآن والضغوط على المدينة.
 وذكر أن الأمم المتحدة لم تتمكن، أمس وللمرة الأولى، من العمل بالحد الأدنى من الحماية التي تمثلت في وجود الشرطة المحلية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أوضح فيه أن الشرطة المحلية التي توفر آخر قدر من الحماية للحفاظ على الحد الأدنى من النظام العام قد لا تصبح قادرة على العمل بعد الآن لقتل الكثير من أفرادها خلال الأيام القليلة الماضية، وتردد آخرون في العمل مع تلك القوافل، مطلعاً مسؤولي الاتحاد الأوروبي على القيود المفروضة على الوكالة.

اقرأ أيضا

67984 جريحًا.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 28340 شهيدًا

عاجل.. 100 شهيد فلسطيني في قصف صهيوني عنيف على رفح الفلسطينية

البرهان: لا انقلاب في السودان ومن يدعي ذلك "كاذب"

هولندا.. توزيع نسخ من القرآن ردًا على الهجمات المعادية للإسلام

تعليق الرحلات الجوية في أكبر المطارات الألمانية .. التفاصيل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

القصف الإسرائيلي على رفح 6:24 ص الإثنين، 12 فبراير 2024

عاجل.. 100 شهيد فلسطيني في قصف صهيوني عنيف على رفح الفلسطينية

الأونروا 9:17 م الأربعاء، 31 يناير 2024

الأمم المتحدة: الأونروا تمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة

images 2:20 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

اليونيسف: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الأمراض

قصف غزة 5:31 م الجمعة، 26 يناير 2024

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 26.083 شهيدًا