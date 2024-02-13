توقعات "الأرصاد": أمطار وبرد ورياح وضباب على مكة والمدينة و7 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.





أمطار وبرد ورياح متربة على 9 مناطق







تكوّن الضباب على معظم المناطق



حركة الرياح على البحر الأحمر



حركة الرياح على الخليج العربي



أمطار غزيرة وفيضانات وسيول







6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار







الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد الى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، والجوف.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، والشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.كذلك مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالة شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط.وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.ومن جهته، حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار تاريخية متوقعة مع فيضانات وسيول على المملكة والإمارات والبحرين.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه اعتبارًا من أمس الاثنين الثاني من شعبان واليوم الثلاثاء الثالث من شعبان 1445هـ الموافق 12 و13 من فبراير 2024، حيث سيكونان يومين تاريخيين لن ينسهما الإماراتيون والعمانيون من ناحية الأمطار.وأضاف أن توقعات النماذج العددية وضعت في توقعاتها كميات هائلة، بحيث تشكل فيضانات محلية وسيولاً قوية على الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، متوقعًا أمطارًا من غزيرة إلى غزيرة جدًا ورياحًا وحبات برد بالدرجة الأولى.وبين أن الحالة المتوقعة على قطر والبحرين بالدرجة الثانية، مع أمطار متوقعة من شبه غزيرة إلى غزيرة، وحبات برد وسيول ورياح، والمنطقة الشرقية من المملكة والكويت، متوقعًا تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد ورياح مع سيول.ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلاً حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.