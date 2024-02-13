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تحديد موعد الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الثاني.. الخميس

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الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني
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تبدأ الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي؛ الخميس القادم، والتي تم تقديمها بسبب إجازة يوم التأسيس لهذا العام. اضافة اعلان

الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني الخميس

ويؤدي طلاب وطالبات الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوي اختباراتهم حضوريًا طوال أيام الاختبارات المحددة بخمسة أيام.
وشددت وزارة التعليم، على المدارس، ضرورة الالتزام بالوقت المحدد لتأدية الاختبارات وعدم إخراج الطلاب والطالبات إلا بعد مضي نصف الوقت.

زمن اختبار مادة الحصة الواحدة أسبوعيًا

وطالبت الوزارة بأن المواد التي حصصها في الأسبوع من حصة إلى حصتين في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة يكون زمن اختبارها ساعة واحدة.
وتكون المواد التي حصصها ما بين ثلاث وأربع حصص يكون زمن اختبارها ساعة ونصف الساعة، والمواد التي حصصها من خمس حصص أسبوعيًا فأكثر اختبارها يكون ساعتين.

متى يكون زمن اختيار المادة ساعة ومتى يكون ساعتين؟

وقالت الوزارة: في المرحلة الثانوية إذا كانت الحصص الأسبوعية من حصة إلى حصتين يكون زمن الاختبار ساعة ونصف الساعة.
وأضافت، إذا كانت الحصص من ثلاث إلى أربع يكون زمن الاختبار ساعتين، وإذا كانت الحصص خمسًا فأكثر يكون زمن الاختبار ساعتين ونصف الساعة.

زمن اختبار المواد ذات الجانبين ساعة واحدة

وأشارت الوزارة إلى أن الاختبار التحريري في المواد ذات الجانبين التي يكون فيها الجانب العملي نصف الدرجة أو أكثر تخصص له ساعة واحدة.

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