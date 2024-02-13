الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تمناها ملايين المستخدمين.. تعرف على أحدث ميزة في واتساب

الحظر على واتساب
تطبيق واتساب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

طرح تطبيق واتساب WhatsApp، منذ أيام، واحدة من أهم ميزات الخصوصية على الإطلاق، والتي تمناها ملايين المستخدمين في العالم.اضافة اعلان

أحدث ميزة في واتساب تحمي أموالك وبياناتك

وتهدف هذه الميزة  إلى مكافحة مشكلة الرسائل المستمرة غير المرغوب فيها، والتي تستهدف المستخدمين لسرقة أموالهم أو بياناتهم الشخصية.
وتتيح هذه الميزة للمستخدمين حظر الرسائل الواردة من جهات اتصال غير معروفة مباشرة من شاشة القفل، مما يوفر طريقة ملائمة لمعالجة الرسائل غير المرغوب فيها حتى دون فتحها.
وفي حالة رأيت رسالة غير مرغوب فيها على شاشة القفل، فما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على الإشعار، وسترى خيارات لحظر المرسل .

الإبلاغ عن جهة اتصال

وإذا كنت تريد الإبلاغ عن جهة اتصال، فسيعرض التطبيق مطالبة ثانية. وما عليك سوى النقر على مربع الاختيار "الإبلاغ عن جهة اتصال" ثم الضغط على "حظر" في النافذة المنبثقة.
وفقًا لـ فون أرينا تسهل هذه الميزة التعامل مع تلك الرسائل المزعجة دون الحاجة إلى فتح التطبيق والتنقل عبر الدردشات.
ويعرض تطبيق واتساب بالفعل تحذيرًا أسفل تفاصيل الاتصال لأي رقم غير معروف يقوم بمراسلتك. يوفر هذا خيارات لإضافة جهة اتصال أو حظرها أو الإبلاغ عنها وحظرها على الفور.
ويمكن للمستخدمين أيضًا حظر جهة اتصال بشكل استباقي من خلال الانتقال إلى الإعدادات في الصفحة الرئيسة، ثم اختيار الخصوصية ثم جهات الاتصال المحظورة ثم إضافة، والبحث عن جهة الاتصال المراد حظرها أو تحديدها.

اقرأ أيضا

شركة صينية تكشف عن أول لابتوب شفاف في العالم

قيمة "مايكروسوفت" تتجاوز 3.1 تريليونات دولار

بشرى سارة لجميع مستخدمي برنامج الوورد

قصة اختراع "بيتكوين".. صاحب "الكتاب الأبيض" يرد على اتهامه بالتزوير

تعرف على مميزات أداة "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" الجديدة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تطبيق واتساب 6:25 م الإثنين، 29 يناير 2024

ميزة مشاركة الشاشة تصل واتساب رسمياً.. خذ فكرة واحذر منها (فيديو)

واتساب 2 8:54 م السبت، 27 يناير 2024

تثبيت الأحداث والمناسبات بالدردشات الجماعية.. ميزة قادمة في واتساب

واتساب 12:05 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

مشاركة الملفات مع الأجهزة القريبة.. ميزة قادمة في واتساب

واتساب 2 5:36 م الأربعاء، 17 يناير 2024

قريبا في واتساب .. ميزة لإسكات المتصلين غير المعروفين لعميل الويب