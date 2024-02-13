عاجل.. "المرور" يوضح غرامة عدم استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، الغرامة المقررة عند عدم استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار على الطريق.





المرور يوضح غرامة عدم استخدام إشارة الالتفاف



pic.twitter.com/Yn6jtWhftP استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار يحافظ على السلامة المرورية ويساهم في تجنب خطر الاصطدام. #المرور_السعودي February 12, 2024

5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء



14 مخالفة احذر منها







6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار







جاء ذلك عبر منشور على الحساب الرسمي للمرور بمنصة "إكس"، قالت فيه: "استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار يحافظ على السلامة المرورية ويسهم في تجنب خطر الاصطدام".وأضافت أن: "عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار يعد مخالفة مرورية، تصل غرامتها المقررة من 150 ريالاً إلى 300 ريال".وفي منشور سابق، قال المرور هناك 5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء، وهي:1 - التوقف قبل الالتفاف إلى اليمين؛ للتأكد من خلوّ التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.2 - إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.3 - يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريقًا رئيسًا بدون خدمة.4 - إذا كان هناك طريق رئيس وطريق خدمة، يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.5 - عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة مكتوب عليها ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.وكان "المرور" قد حذر في وقت سابق عبر حسابه منصة "إكس" من ارتكاب 14 مخالفة، داعيًا إلى اختيار السلامة عبر تجنب هذه المخالفات:1 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار.2 - عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف.3 - عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.4 - عدم الالتزام بحدود المسارات.5 - استخدام الهاتف أثناء القيادة.6 - عدم ترك مسافة كافية.7 - تجاوز الحافلة المدرسية.8 - قيادة المركبة باتجاه معاكس.9 - عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق.10 - المراوغة بسرعة بين المركبات.11 - الوقوف الخاطئ.12 - الانحراف المفاجئ.13 - عدم ربط حزام الأمان.14 - القيادة على أكتاف الطريق.ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلاً حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.