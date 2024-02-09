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بدعوة من المملكة.. عقد اجتماع تشاوري في الرياض لبحث تطورات الحرب على قطاع غزة

اجتماع وزراء الخارجية العرب
اجتماع تشاوري في الرياض لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
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دعا صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الخميس الموافق 8 فبراير 2024م، إلى عقد اجتماع تشاوري لبحث تطورات الحرب في قطاع غزة.

 

اجتماع تشاوري لبحث تطورات الحرب:

 

وذلك بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

 

وأيضا معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري، ومعالي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.اضافة اعلان

التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار:


وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وعبروا عن دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحثهم لكافة الداعمين لها الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين:


كما شددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لكافة عمليات التهجير القسري.

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