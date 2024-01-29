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الخارجية: المملكة تحث كافة الداعمين لـ "الأونروا" إلى الاضطلاع بدورهم الإنساني

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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تتابع المملكة عن كثب التداعيات الدولية حيال عددٍ من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

 

تعليق دعم وكالة الأونروا

وشددت على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل، خاصةً في ظل ما يقدمه العاملون في وكالة "الأونروا" من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها.اضافة اعلان
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها :" تحث المملكة كافة الداعمين لوكالة "الأونروا" إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، مؤكدةً أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة".
وجددت المملكة قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر جرّاء الانتهاكات الصارخة لقوات الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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