تنبيه عاجل لمن يعتزم السفر إلى الكويت بالسيارة

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أعلنت الشركة الأهلية للتأمين بدولة الكويت، عن أسعار التأمين لجميع المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود الكويت.





التأمين الإجباري على السيارات الواردة للكويت



ما خدمات التأمين للمركبات غير الكويتية؟



الازدحام على الحدود السعودية الكويتية في الإجازات



أسعار تأمين سيارات الوانيت



أسعار تأمين سيارات الخصوصي



ويتضمن التأمين الإجباري للمركبات لمدة أسبوع، أسبوعين، شهر، 3 أشهر ،6 أشهر، وسنة. وتختلف التسعيرة حسب حجم المركبة وعدد الركاب كما هو مدون بملكية السيارة.وتساءل عابرون لمنفذ النويصيب عن الفرق بين التأمين الاختياري سابقاً والتأمين الإجباري، وما هي الامتيازات التي سوف تضاف للسيارة المؤمنة أو عدد الأفراد المتواجدين بالسيارة.وتساءلوا أيضًا عن الأسباب التي دعت الشركة لرفع الأسعار، وهل توجد خدمة التأمين "أونلاين" للمركبات غير الكويتية؟.مطالبين بحلول إلكترونية لتخفيف الازدحام المروري البري بين السعودية والكويت، وفقًا لـ"الوطن".وتشهد المنافذ الكويتية مع السعودية "النويصيب والسالمي" ازدحامًا في أيام الإجازة الأسبوعية وأيام الإجازات الموسمية.- الركاب 2 التأمين لمدة أسبوع 410 ريالات- الركاب 3 التأمين لمدة أسبوع 425 ريالاً- الركاب 4 التأمين لمدة أسبوع 440 ريالاً- الركاب 5 التامين لمدة أسبوع 455 ريالاً- الركاب 6 التأمين لمدة أسبوع 470 ريالاً- الركاب 4 التأمين لمدة أسبوع 220 ريالاً- الركاب 5 التأمين لمدة أسبوع 235 ريالاً- الركاب 6 التأمين لمدة أسبوع 350 ريالاً- الركاب 7 التامين لمدة أسبوع 265 ريالاً- الركاب 8 التأمين لمدة أسبوع 280 ريالاً