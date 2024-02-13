بعد سقوط أول ضحاياه.. كل ما تريد معرفته عن "جدري ألاسكا"

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جدري ألاسكا، أو فيروس ألاسكابوكس هو فيروس جدري عظمي - من نفس جنس الجدري وجدري القرود - ظهر لأول مرة في عام 2015 في ألاسكا بالولايات المتحدة.

ويعد أكثر شيوعًا في الثدييات بما فيهم البشر، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور آفات جلدية.





بداية ظهور جدري ألاسكا



فيروس ألاسكابوكس



أعراض جدري ألاسكا



ومنذ ظهوره لأول مرة قبل تسع سنوات، تم الإبلاغ عن ست حالات إصابة في ألاسكا، خمس منها كانت لأشخاص يعيشون في فيربانكس نورث ستار بورو وشخص واحد كان يعيش في شبه جزيرة كيناي.وتوفي رجل مجهول الهوية - يعيش بمفرده في غابات شبه جزيرة كيناي- كان يعاني من نقص المناعة بسبب "جدري ألاسكا" في أواخر ينايرووفقًا لوزارة الصحة في ألاسكا، فإن فيروس ألاسكابوكس ينتشر في المقام الأول في الثدييات الصغيرة.وانتشر الفيروس في فئران الحقل والزبابة ذات الظهر الأحمر، لكنه من المحتمل أن يكون الفيروس أكثر انتشارًا في الثدييات الصغيرة بألاسكا.وربما حدثت إصابات لدى البشر لدى مرضى آخرين ولكن لم يتم تشخيصهم، وفق قولها.وقد تلعب الحيوانات الأليفة المنزلية (القطط والكلاب) أيضًا دورًا في نشر الفيروس.وحتى الآن، لم يتم توثيق أي انتقال للفيروس من إنسان إلى آخر. ومع ذلك، نظرًا لأن بعض فيروسات الجدري العظمي يمكن أن تنتقل من خلال الاتصال المباشر بآفات الجلد، فإن الوزارة توصي الأشخاص الذين يعانون من آفات جلدية ربما تكون ناجمة عن ألاسكابوكس بإبقاء المنطقة المصابة مغطاة بضمادة.وتشمل أعراض جدري ألاسكا آفة جلدية واحدة أو أكثر (نتوءات أو بثور) وأعراض أخرى مثل تضخم الغدد الليمفاوية وآلام المفاصل و/أو العضلات.قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أكثر عرضة للإصابة بالمرض.وفي أواخر يناير، توفي رجل مجهول الهوية يعاني من نقص المناعة بسبب "جدري ألاسكا" .كانت البداية عندما ظهر على الرجل نتوء أحمر اللون في إبطه الأيمن، ووصف له الأطباء مضادًا حيويًا، في سبتمبر الماضي.لكنه ظل يعاني من التعب والألم في الإبط والكتف، ونقل إلى المستشفى في 17 نوفمبر، حيث اشتكى من " ألم حارق من نوع الاعتلال العصبي".وأظهرت اختبارات أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض أن الرجل مصاب جدري ألاسكا.وتوفي بسبب سوء التغذية والفشل الكلوي والجهاز التنفسي في أواخر الشهر الماضي.وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح كيف أصيب به، إلا أأنه من المحتمل أنه أصيب به من قطة ضالة كان يعتني بها في منزله.وتقول السلطات الصحية إن الرجل أبلغ عن تعرضه للخدش من قبل القطة في إبطه قبل حوالي شهر من بدء الطفح الجلدي.