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إجابة شافية لـ "الخثلان" حول ما يتردد عن كثرة الموت في شهر شعبان (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حقيقة ما يتردد عن كثرة الموت في شهر شعبان.اضافة اعلان

هل يكثر الموت في شهر شعبان؟

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه لم يثبت في فضل شهر شعبان شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث عائشة قالت: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صيامًا منه في شعبان".
وأضاف أن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يدل على استحباب الإكثار من الصيام في هذا الشهر، وما عدا ذلك لم يثبت فيه شيء من كثرة الموت وغيره، وهو زمن من الأزمنة وشهر كغيره من الشهور.

حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

وبين أن ليلة النصف من شعبان لم يثبت شيء يدل على مشروعية الاحتفال بها، وأن الاحتفال بها معدود عند المحققين من أهل العلم من البدع المحدثة.


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