أمطار القصيم.. شاهد جريان السيول مع البرد بالدليمية والرس ورياض الخبراء

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مع استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم الخميس، أمطار غزيرة على منطقة القصيم، خاصة محافظات الدليمية ورياض الخبراء، أدت لجريان السيول على طريق "الرس – القرين".





الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ

15 فبراير 2024م

من| نواف البشري

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. pic.twitter.com/i6tBBNueaf 📍امطار الدليمية غرب #القصيم الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ15 فبراير 2024ممن| نواف البشري February 15, 2024

أمطار غزيرة وسيول وبرد على منطقة القصيم



أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة



نشاط الرياح السطحية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



#القصيم

الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ

15 فبراير 2024م

من | غازي الحربي

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. pic.twitter.com/v9zzbWYOlJ 📍امطار #الرس الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ15 فبراير 2024ممن | غازي الحربي February 15, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت منطقة القصيم لأمطار غزيرة مع جريان السيول وتناثر حبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.