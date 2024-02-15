أمطار القصيم.. شاهد جريان السيول مع البرد بالدليمية والرس ورياض الخبراء

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مع
استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت
صباح اليوم الخميس، أمطار غزيرة على منطقة القصيم، خاصة محافظات الدليمية ورياض الخبراء، أدت لجريان السيول على طريق
"الرس – القرين".
📍امطار الدليمية غرب #القصيم— طقس (@tqqs) February 15, 2024
الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ
15 فبراير 2024م
من| نواف البشري
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أمطار
غزيرة وسيول وبرد على منطقة القصيموأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت منطقة القصيم
لأمطار غزيرة مع جريان السيول وتناثر حبات البرد.
أمطار
غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض،
الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف،
الحدود الشمالية.
نشاط
الرياح السطحيةفي
حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة،
المدينة المنورة، تبوك.
📍امطار #رياض_الخبراء #القصيم_الآن— طقس (@tqqs) February 15, 2024
الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ
15 فبراير 2024م
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الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
📍امطار #الرس #القصيم— طقس (@tqqs) February 15, 2024
الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ
15 فبراير 2024م
من | غازي الحربي
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