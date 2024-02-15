أهلية حساب المواطن.. سبب عدم الاستحقاق وطريقة الاعتراض

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نشر حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس"، قائمة بأهم الأسئلة التي يطرحها المستفيدون.



وفيما يلي بعض من هذه الأسئلة:



متى سيتم دراسة الأهلية للمستفيد الرئيسي/ التابع؟



ما هو سبب عدم استحقاقي للدعم (غير مستحق)؟



ما هي حالة الأهلية للمستفيد الرئيسي/التابع؟



حالة اعتراض الأهلية للمستفيد الرئيسي/التابع؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

