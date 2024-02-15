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ترقية 2253 فرداً في الدفاع المدني بمختلف الرتب والتخصصات.

الدفاع المدني
الدفاع المدني
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أصدر مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، قراراً بترقية 2253 فردًا بمختلف الرتب العسكرية والتخصصات في جميع المناطق والإدارات التابعة للدفاع المدني.اضافة اعلان

ترقية 2253 فرداً في الدفاع المدني


 وعبر اللواء الفرج عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمناً توجيهات ومتابعة سموه لجميع أعمال ومهام الدفاع المدني.

وهنأ الأفراد المترقين، سائلاً المولى - عز وجل - لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.


ترخيص الدفاع المدني لأكثر من نشاط في رخصة واحدة:

وقبل ذلك نشر الحساب الرسمي لمديرية الدفاع المدني عبر منصة "إكس"، منشوراً تًعرّف فيه خدمة إصدار ترخيص واحد للأنشطة المتجانسة، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر أعمال).

وقال "الدفاع المدني" إن هذه الخدمة هي إحدى الخدمات التي أطلقها الدفاع المدني من خلال منصة أبشر أعمال، مضيفة أنها خدمة تمكن المستثمر من إصدار ترخيص الدفاع المدني لأكثر من نشاط في رخصة واحدة.
وفي وقت سابق، قدمت المديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر أعمال) عددًا من الخدمات التي تتيح للمواطنين والمقيمين إتمام إجراءاتهم بيسر وسهولة.

حلول رقمية للمستفيدين:


يأتي ذلك ضمن حلولها الرقمية للمستفيدين من الأفراد والمستثمرين دون الحاجة إلى مراجعة مقارها عبر بوابة "سلامة".

وتأتي "خدمة إصدار التقارير الفنية للرخص متعددة السنوات" لإتاحة إصدار تقرير فني من قبل المكاتب الهندسية المعتمدة بشكل سنوي طيلة مدة ترخيص الدفاع المدني للمستثمرين، وذلك للتراخيص التي تزيد مدتها عن سنة.
إضافة إلى "خدمة إصدار التقارير الفنية لتجديد الرخص البلدية غير الفورية"، وهي خدمة تتيح للمستثمرين إصدار تقرير فني من قبل المكاتب الهندسية المعتمدة لتجديد ترخيص الدفاع المدني مباشرة من خلال بوابة بلدي.

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