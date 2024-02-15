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50 ألف غرامة مخالفة النظام.. تقليص شركات العمرة إلى 476

وزارة الحج والعمرة
تقليص شركات العمرة
أ أ
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انخفض عدد شركات العمرة إلى 476 شركة في 2023، مقابل 491 شركة خلال عام 2022، وبلغ عدد المعتمرين القادمين من الداخل والخارج حتى أغسطس 2023 ، 7.956.242 معتمرًا.اضافة اعلان

انخفاض عدد شركات العمرة إلى 476 شركة

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أهم ضوابط المخالفات التي تُحال للجنة النظر في شكاوى المعتمرين والتي تتمثل في إخلال شركات ومؤسسات العمرة بالتزاماتها في تقديم الخدمة للمعتمرين.

50 ألف ريال عقوبة الإخلال بأحكام التنظيم

ونصت المادة السابعة من تنظيم خدمات المعتمرين القادمين من خارج المملكة، بمعاقبة المؤسسة أو الشركة المرخصة لها التي تخل بأي حكم من أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبات أبرزها غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال، مع إيقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من مدة تأشيرات العمرة.

حرمان الجهة المرخص لها في الخارج من العمل

وتحرم الجهة المرخص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة.
ويعاقب من يقوم بخدمة المعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازم بغرامة لا تزيد عن مئة ألف ريال.

مخالفات أمام لجنة النظر في الشكاوى

- عدم تأمين سكن.
- تأمين سكن غير مرخص أو غير مصنف.
- اختلاف في برنامج السكن.      
- عدم إشعار الوزارة بتعديل السكن.
- عدم تأمين النقل.
- تأمين نقل غير مرخص.
- عدم استقبال المعتمرين.
- عدم تأكيد الحجوزات للمغادرة أو عدم متابعة المغادرة.
- عدم الإبلاغ عن المعتمرين المتأخرين.
- تفويج خاطئ أو متأخر.
- عدم توعية المعتمرين بالتقيد بالأوزان المسموح بها.
- عدم وجود برنامج للمعتمرين في المدينة المنورة.
- عدم التقيد بتعليمات التفويج.
- عدم توجيه المعتمر لموقع السكن الصحيح.
- التأخر في تأمين السكن.

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