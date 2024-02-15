إعلان نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية

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أعلنت قوات الأمن الخاصة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف الصحية برتبة عريف المعلن عنها في بوابة التوظيف خلال الفتره 03/06/1445هـ، 06/06/1445هـ، كما نود التنويه:





إعلان نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف الصحية



المستندات المطلوبة



تعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية :





للإطلاع على النتائج:

