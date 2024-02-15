إعلان نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية

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أعلنت قوات الأمن الخاصة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف
الصحية برتبة عريف المعلن عنها في بوابة التوظيف خلال الفتره 03/06/1445هـ،
06/06/1445هـ، كما نود التنويه:
إعلان نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف الصحيةونوهت القوات أنه على جميع المعلن عن أسمائهم في الفرز المبدئي الالتزام
بمواعيد استكمال مراحل القبول المحدده لهم مع ضرورة إحضار ملف اخضر علاقي بالمستندات الموضح أدناه مرتبة على النحو التالي:
المستندات المطلوبة 1ـ نسخة مطبوعة من نموذج طلب التقديم عبر بوابة التوظيف محدد فيه موعد
الكشف.
2ـ نسخه من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقه من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.
3ـ نسخه من نتيجة اختبار القدرات .
4ـ نسخة من نتيجة الاختبار التحصيلي .
5ـ نسخه من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من أبشر بذلك.
6ـ نسخه من (دفتر العائلة ) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم .
7ـ يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة.
8ـ عدد ( 6 ) صور ملونه حديثه مقاس ( 4×6 ) مكشوف الرأس.
تعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية :1ـ حلاقة شعر الرأس رقم3.
2ـ الحضور بالزي الرياضي( بدون جزمه رياضيه ) لقياس الطول بشكل دقيق .
3ـ الحضور الساعة السادسة والنصف صباحاً في موعد الكشف الطبي المبدئي المحدد لكل مجموعة وذلك امام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة بطريق القصيم شمال مدينة الرياض.
4ـ يمنع منع باتاً الدخول بالجوالات لمقر قوات الأمن الخاصة .
5ـ كما تنوه لجنة القبول انه سيتم استبعاد أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة او لم يلتزم بالتعليمات أعلاه.