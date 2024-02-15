الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية

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مجلس الأمة
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صدر اليوم الخميس مرسوم أميري بحل مجلس الأمة.

وفيما يلي نص المرسوم:

بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء،اضافة اعلان

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يحل مجلس الأمة

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

د.محمد صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 شعبان 1445 هـ

الموافق 15 فبراير 2024م».

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