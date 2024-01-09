عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم من حساب المواطن وسعر غير متوقع لمتر الأراضي في نرجس الرياض

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







قبل يوم من إيداع الدعم.. تنبيه عاجل من حساب المواطن للمستحق الموقوفة خدماته البنكية اضافة اعلان



فجر اليوم.. شاهد تجمد الماء ️بسبب البرد في حوطة بني تميم جنوب الرياض



وزير الحج يعلن عن جوائز مالية لأفضل 3 مشاريع ريادية لخدمة ضيوف الرحمن (فيديو)



خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء و17 قرارًا مهمًا



أخبار سارة حول قيمة الثروات المعدنية في المملكة



توضيح مهم من الجوازات حول من يحملون تأشيرة"شنغن



رسميًا.. إطلاق خدمة مسافر بلا حقيبة



حقيقة وقف سيريلانكا إرسال العمالة المنزلية للكويت



عاجل.. أسعار غير متوقعة.. تعرف على صفقات الأراضي السكنية بـ"نرجس الرياض"



عاجل.. 10 خطوات لنقل الكفالة عن طريق منصة قوى .. المدة وكيفية التواصل والشروط

