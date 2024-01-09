الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

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عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم من حساب المواطن وسعر غير متوقع لمتر الأراضي في نرجس الرياض

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


قبل يوم من إيداع الدعم.. تنبيه عاجل من حساب المواطن للمستحق الموقوفة خدماته البنكيةاضافة اعلان


يواجه بعض المستفيدين من حساب المواطن، إشكالية إيقاف الخدمات البنكية الخاصة بهم لأسباب مختلفة، وهو إجراء يترتب عليه امتناع البنك عن تقديم خدماته له.. المزيد هنا

فجر اليوم.. شاهد تجمد الماء ️بسبب البرد في حوطة بني تميم جنوب الرياض


بالتزامن مع الأجواء الباردة وانخفاض درجات الحرارة ةتقلبات جوية في مناطق مختلفة من المملكة، أدت شدة البرد فجر اليوم، لتجمد الماء في حوطة بني تميم جنوب منطقة الرياض.. المزيد هنا

وزير الحج يعلن عن جوائز مالية لأفضل 3 مشاريع ريادية لخدمة ضيوف الرحمن (فيديو)


أعلن وزير الحج، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن اعتماد جائزة جديدة لتحفيز رواد الأعمال في إنتاج أعمال متميزة لخدمة ضيوف الرحمن.. المزيد هنا

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء و17 قرارًا مهمًا


رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا

أخبار سارة حول قيمة الثروات المعدنية في المملكة


قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إنه سيتم الإعلان غدًا في مؤتمر التعدين الدولي عن الرقم الجديد لقيمة الثروات المعدنية في المملكة وهي تحمل أخبارًا سارة.. المزيد هنا

توضيح مهم من الجوازات حول من يحملون تأشيرة"شنغن


أكدت المديرية العامة للجوازات على أن نوع تأشيرة الشنغن (دخول فردي أو دخول متعدد) لا يؤثر على التقديم للتأشيرة عند الوصول في حال تم استيفاء جميع الشروط.. المزيد هنا

رسميًا.. إطلاق خدمة مسافر بلا حقيبة


أعلنت مطارات القابضة عن إطلاق خدمة "مسافر بلا حقيبة"، التي تتيح للمسافر إنهاء إجراءات سفره من مقر إقامته، وشحن أمتعته قبل موعد رحلته.. المزيد هنا


حقيقة وقف سيريلانكا إرسال العمالة المنزلية للكويت


أعلنت وسائل إعلام كويتية، على لسان سفير سيريلانكا، نفيه صدور قرار من حكومته بوقف إرسال عمالة منزلية إلى الكويت.. المزيد هنا

عاجل.. أسعار غير متوقعة.. تعرف على صفقات الأراضي السكنية بـ"نرجس الرياض"


سجلت أسعار الأراضي السكنية في "حي النرجس" بالرياض ثباتا بمتوسط سعر المتر مع ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع من عام 2023.. المزيد هنا

عاجل.. 10 خطوات لنقل الكفالة عن طريق منصة قوى .. المدة وكيفية التواصل والشروط


 يرغب البعض في نقل الكفالة عن طريق منصة «قوى»، وأتاحت وزارة الداخلية إمكانية فعل ذلك باشتراط.. المزيد هنا

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