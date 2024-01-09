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قبل يوم من إيداع الدعم.. تنبيه عاجل من حساب المواطن للمستحق الموقوفة خدماته البنكية

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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يواجه بعض المستفيدين من حساب المواطن، إشكالية إيقاف الخدمات البنكية الخاصة بهم لأسباب مختلفة، وهو إجراء يترتب عليه امتناع البنك عن تقديم خدماته له.اضافة اعلان

إيقاف الخدمات البنكية للأفراد

ويكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقًا للترتيب الآتي:
- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر).
تشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.
- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر).
تشمل: الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.
- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)
تشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألَّا يشمل ذلك هوية الفرد.
لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (30) يومًا لكل مرحلة.

حساب المواطن للمستحق الموقوفة خدماته

ومع ما يترتب على ذلك من إجراءات، إلا أن حساب المواطن أتاح للمستحق الذي تنطبق عليه شروط الأهلية، والموقوفة خدماته البنكية الحصول على الدعم.
وجاء ذلك قبل أقل من 24 ساعة على الموعد المحدد لإيداع الدعم الشهري في حسابات المستفيدين.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن".
وأضاف: "وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك". 

الدفعة الجديد من حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديد من حساب المواطن – 74 لشهر يناير في حسابات المستفيدين غدًا الأربعاء.
وجرت العادة على صرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

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