أخبار سارة حول قيمة الثروات المعدنية في المملكة

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قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إنه سيتم الإعلان غدًا في مؤتمر التعدين الدولي عن الرقم الجديد لقيمة الثروات المعدنية في المملكة وهي تحمل أخبارًا سارة. اضافة اعلان





حجم احتياطات المملكة



الثروات المعدنية في المملكة



وسبق أن رفض الوزير الكشف عن حجم احتياطات المملكة، لدى سؤاله في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" عربية، على هامش مؤتمر قمة المناح في الإمارات في ديسمبر الماضي.وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر مستقبل التعدين، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن حجم قطاع التعدين قد يصل إلى ما بين 70 إلى 75 مليار دولار في 2030.وأوضح أن الاستراتيجية الصناعية تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي 3 أضعاف.وكشف تقرير سابق صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنيةـ أن الثروات المعدنية في المملكة تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.ويشمل ذلك عددًا من المعادن الأكثر وفرة مثل: الذهب، والفضة، والنحاس، والزنك، والفوسفات، والبوكسايت، والحجر الجيري، ورمل السيليكا، والفلسبار، وصخور الزينة المستخدمة في واجهات المباني مثل: الجرانيت وغيرها من المعادن الأخرى.وذكر التقرير، أن المملكة تنتج العديد من المعادن والمنتجات المعدنية التي لها دور مهم في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الفلزية، كالحديد، والألمنيوم، والنحاس، والزنك، والذهب، وكذلك منتجات المعادن اللافلزية، مثل: الأسمدة الفوسفاتية، والأسمنت، والزجاج، والسيراميك.