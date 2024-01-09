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عاجل.. أسعار غير متوقعة.. تعرف على صفقات الأراضي السكنية بـ"نرجس الرياض"

أراضي سكنية
الأراضي
أ أ
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سجلت أسعار الأراضي السكنية في "حي النرجس" بالرياض ثباتا بمتوسط سعر المتر مع ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع من عام 2023.

عدد صفقات الأراضي السكنية خلال 2030:


وبحسب الهيئة العامة للعقار، فإنه خلال الربع الأول من العام الماضي تم تنفيذ 173 صفقة بمتوسط سعر 4364 ريالا، فيما تم تنفيذ 332 صفقة في الربع الثاني بمتوسط 4630 ريالا.

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وأضافت وفقا لتقرير بقناة الإخبارية: "في الربع الثالث تم تنفيذ 273 صفقة بمتوسط سعر 4882 ريال، أما الربع الرابع فتم تنفيذ 172 صفقة بسعر 4918 ريالا".

حي النور بالدمام:


في سياق متصل، سجلت أسعار الأراضي السكنية في "حي النور" بالدمام في المنطقة الشرقية، ارتفاعاً بمتوسط سعر المتر .

وارتفع سعر المتر بنسبة تجاوزت 22% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، وفقا لتقرير نشرته الإخبارية.

في سياق متصل، أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أن نظام الحجز الإلكتروني موحد، ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني، ويتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك.

شراء حجوزات الخيارات السكنية مخالف للأنظمة


وحذرت الوزارة على صفحتها الرسمية في "إكس" أن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار.

بشرى للمواطنين.. حلول سكنية عديدة في 2024

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، أمس، أن الوزارة تعمل على تحقيق مزيد من المخرجات تحت رؤية المملكة 2030 خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المتحدث، أن أكثر من مليون ونصف أسرة سعودية استفادت من الحلول السكنية التي توفرها الوزارة عبر برنامج سكني وتحت مظلة الإسكان.

توفير وحدات سكنية جاهزة ووحدات تحت الإنشاء

وأشار إلى تنوع هذه الحلول السكنية التي شملت إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالتعاون مع المطورين العقاريين وتحت إشراف الشركة الوطنية للإسكان.

رفع نسبة التملك السكني إلى 65%


ولفت المتحدث إلى أن الوزارة تخطط لرفع نسبة التملك السكني إلى 65% في عام 2025 والوصول بها إلى 70% في عام 2023.

وفيما يتعلق بتعزيز المعروض العقاري، أوضح السويلم أنه تم طرح أكثر من 160 ألف وحدة سكنية، ما بين الشقق والفلل بأسعار تبدأ م 105 آلاف أسرة تستفيد من جميع الحلول السكنية في 2024


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