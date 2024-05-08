مكة الأكثر في مخالفات النقل خلال شهر إبريل

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تصدرت مكة المكرمة، مناطق المملكة في عدد المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال شهر إبريل 2024م.

وسجلت 19.844 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ15.932 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ7.015 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ6.105 مخالفات.



الفرق الرقابية بـ ⁧ #الهيئة_العامة_للنقل_TGA ⁩ تُنفّذ أكثر من 205 آلاف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال شهر أبريل 2024م؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة أنشطة النقل. pic.twitter.com/6z0l9ud1rp May 8, 2024

الحملات الرقابية خلال شهر إبريل



المخالفات المرصودة في أنشطة النقل



ونفّذت الهيئة العامة للنقل -ممثلةً في الإدارة العامة للرقابة- بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر إبريل الماضي، نتج عنها 200.134 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 198.257 عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى 742 عملية فحص للمركبات الأجنبية.وأوضحت الهيئة، أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 1.135 زيارة، كما نفّذت الفِرَق الرقابية 5.494 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 6 زيارات في النقل السككي تضمنت قطار الشرق في الرياض والهفوف وبقيق والدمام، وقطار الشمال في القريات والرياض.وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 26.570 مخالفة محررة؛ فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 34.027 مخالفة؛ بينما سجلت الفِرَق الرقابية 21 مخالفة في أنشطة النقل البحري و8 ملاحظات في أنشطة النقل السككي.وأكدت هيئة النقل، أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر إبريل الماضي بلغت 91%؛ بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%.وأضافت أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوعت ما بين:-ممارسة النشاط دون الحصول على التصريح.-عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وتشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.-عدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء أداء العمل.-تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة.وأبانت الهيئة أن نشاط نقل البضائع سجّل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة؛ كنشاط النقل المتخصص، والأجرة العامة، وأجرة مطار (أفراد)، بالإضافة إلى أجرة "منشآت".