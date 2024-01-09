فجر اليوم.. شاهد تجمد الماء ️بسبب البرد في حوطة بني تميم جنوب الرياض

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بالتزامن مع الأجواء الباردة وانخفاض درجات الحرارة ةتقلبات جوية في مناطق مختلفة من المملكة، أدت شدة البرد فجر اليوم، لتجمد الماء في حوطة بني تميم جنوب منطقة الرياض. اضافة اعلان





تجمد الماء بسبب شدة البرد جنوب الرياض



سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجدمت المياه فجر اليوم من شدة البرد جنوب الرياض في حوطة بني تميم.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.وبين أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.