فجر اليوم.. شاهد تجمد الماء ️بسبب البرد في حوطة بني تميم جنوب الرياض

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بالتزامن
مع الأجواء الباردة وانخفاض درجات الحرارة ةتقلبات جوية في مناطق مختلفة من
المملكة، أدت شدة البرد فجر اليوم، لتجمد الماء في حوطة بني تميم جنوب منطقة
الرياض.
تجمد
الماء بسبب شدة البرد جنوب الرياضوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجدمت المياه فجر اليوم من
شدة البرد جنوب الرياض في حوطة بني تميم.
تجمد الماء ❄️☃️ #حوطه_بني_تميم— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) January 9, 2024
فجر اليوم جنوب #الرياض pic.twitter.com/mgUrwfqU9x
سحب
رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، سماءً غائمة جزئيًا
إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك،
الجوف والحدود الشمالية، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وبين أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.