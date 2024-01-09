الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم من الجوازات حول من يحملون تأشيرة"شنغن

شنغن
المديرية العامة للجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكدت المديرية العامة للجوازات على أن نوع تأشيرة الشنغن (دخول فردي أو دخول متعدد) لا يؤثر على التقديم للتأشيرة عند الوصول في حال تم استيفاء جميع الشروط.اضافة اعلان

الحصول على تأشيرة دخول لأصحاب "الشنغن"

جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "لدى تأشيره شنغن سنجل ساريه حتى ٢٦/١/٢٠٢٤ وأريد أن أصطحب أمى وزوجتي وأولادى الى المملكة.
وأضاف: أود الحصول على تأشيره عند القدوم ولكن اخبرونى بمطار القاهره أن التأشيره يجب أن تكون متعدده وأن السنجل لا تصلح للحصول على تأشيره، هل هذا صحيح؟

تسهيلات لحاملي تأشيرة شنغن

وجددت الهيئة السعودية للسياحة ترحيبها بكل من يرغب في زيارة المملكة؛ مؤكدة على أهمية ما أعلنته وزارة السياحة من تسهيلات جديدة.
وحددت الوزارة أصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأميركية، وحاملي تأشيرة شنغن، من الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع وزارة الخارجية.

تأشيرة صالحة لأداء العمرة أو السياحة

ويمكنهم الحصول على التاشيرة سواء لأداء العمرة خارج موسم الحج، أو السياحة أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وهي تسهيلات جديدة، تُضاف إلى التسهيلات المقدمة مسبقاً لنفس الفئات.
ويأتي هذا الإعلان كتأكيد على جهود منظومة السياحة السعودية، وشركائها من الجهات الحكومية؛ لتقديم المزيد من التسهيلات للمسافرين القادمين إلى المملكة.

اقرأ أيضا

"قوى" تُمكّن المستثمرين من شطب منشآتهم إلكترونيًا.. واسترداد أرصدتهم

قبل يوم من إيداع الدعم.. تنبيه عاجل من حساب المواطن للمستحق الموقوفة خدماته البنكية

توضيح عاجل من الجوازات بشأن السفر لقطر بالهوية الوطنية لمشاهدة كأس آسيا 2023

عاجل.. حساب المواطن: خطوات تعديل بيانات الدخل قبل يوم من دفعة يناير 2024

عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري لمستفيدي أراضي وزارة الإسكان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجوازات 3:14 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

شروط تجديد جواز السفر للتابعين.. وبند خاص لمن بلغ 10 سنوات

الجوازات 10:10 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

تعرف على شروط وخطوات تمديد التأشيرة

اقرأ أيضا

المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة
1:53 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

الضمان الاجتماعي المطور
1:41 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

5 خطوات للحصول على سيارة من الضمان الاجتماعي المطور .. وكيفية التسجيل

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
1:00 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن للمستفيدين: هذه الرسالة تعني أنك تستحق التعويض

سدايا
12:52 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

تدريب حضوري وعن بُعد.. هيئة البيانات "سدايا" تعلن برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

GDZn6TeXcAEq1WH
3:33 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء و17 قرارًا مهمًا

رواتب المواطنين
1:02 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير وطريقة الاستعلام عن الأهلية

وزير الحج
12:17 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

وزير الحج يعلن عن جوائز مالية لأفضل 3 مشاريع ريادية لخدمة ضيوف الرحمن (فيديو)

GDYKgDCWsAA-fJX
12:10 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. وثيقة نادرة لبيع عقار في الرياض بـ 31 ريالًا

نائب وزير الحج
11:42 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

نائب وزير الحج: نستهدف 30 مليون زائر ومعتمر في العام (فيديو)

اللوحات المميزة
11:37 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

بدأ اليوم.. خطوت وشروط مزاد حرف وحرفين للوحات الإلكتروني عبر "أبشر"