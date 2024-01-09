وزير الحج يعلن عن جوائز مالية لأفضل 3 مشاريع ريادية لخدمة ضيوف الرحمن (فيديو)

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أعلن وزير الحج، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن اعتماد جائزة جديدة
لتحفيز رواد الأعمال في إنتاج أعمال متميزة لخدمة ضيوف الرحمن.
جائزة جديدة لأفضل 3 مشاريع لخدمة ضيوف الرحمنوقال وزير الحج: نحن حريصون على دعم وتحفيز كل المبدعين، ويسرنا أن نعلن عن
جائزة لأفضل 3 مشاريع ريادة أعمال لخدمة ضيوف الرحمن.
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مليون ريال للفائز الأول وأوضح أن قيمة الجائزة الأولى مليون ريال، والجائزة الثانية بقيمة 500 ألف
ريال، والجائزة الثالثة بقيمة 250 ألف ريال.
إعلان أسماء الفائزين في مؤتمر الحج العام القادموأكد على أن الجائرة تعد فرصة لرواد الأعمال أن يقدموا مشاريعهم، وبناء على
تقييم هذه الأعمال خلال عام من الآن، سيتم إعلان النتائج في مؤتمر الحج القادم.
وتمنى وزير الحج أن يرى مشاريع متميزة تخدم ضيوف الرحمن، مؤكدًا على دعم الوزارة لجميع رواد الأعمال للخروج بمشاريع متميزة.
معرض ومؤتمر الحج النسخة الثالثةجاءت تصريحات وزير الحج، أثناء فعاليات معرض
ومؤتمر الحج في نسخته الثالثة المقام حاليًا خلال الفترة من 8 - 11 يناير الحالي.
فيديو | بجوائز تصل إلى مليون ريال..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2024
وزير الحج والعمرة يعلن عن مسابقة لرواد الأعمال لأفضل 3 مشاريع ريادية تطلق خدماتها في نسك أعمال #الإخبارية pic.twitter.com/EHqm5XC41V