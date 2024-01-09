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وزير الحج يعلن عن جوائز مالية لأفضل 3 مشاريع ريادية لخدمة ضيوف الرحمن (فيديو)

وزير الحج
وزير الحج
أ أ
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أعلن وزير الحج، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن اعتماد جائزة جديدة لتحفيز رواد الأعمال في إنتاج أعمال متميزة لخدمة ضيوف الرحمن.

جائزة جديدة لأفضل 3 مشاريع لخدمة ضيوف الرحمناضافة اعلان

وقال وزير الحج: نحن حريصون على دعم وتحفيز كل المبدعين، ويسرنا أن نعلن عن جائزة لأفضل 3 مشاريع ريادة أعمال لخدمة ضيوف الرحمن.

مليون ريال للفائز الأول

وأوضح أن قيمة الجائزة الأولى مليون ريال، والجائزة الثانية بقيمة 500 ألف ريال، والجائزة الثالثة بقيمة 250 ألف ريال.

إعلان أسماء الفائزين في مؤتمر الحج العام القادم

وأكد على أن الجائرة تعد فرصة لرواد الأعمال أن يقدموا مشاريعهم، وبناء على تقييم هذه الأعمال خلال عام من الآن، سيتم إعلان النتائج في مؤتمر الحج القادم.
وتمنى وزير الحج أن يرى مشاريع متميزة تخدم ضيوف الرحمن، مؤكدًا على دعم الوزارة لجميع رواد الأعمال للخروج بمشاريع متميزة.

معرض ومؤتمر الحج النسخة الثالثة

جاءت تصريحات وزير الحج، أثناء فعاليات معرض ومؤتمر الحج في نسخته الثالثة المقام حاليًا خلال الفترة من 8 - 11 يناير الحالي.

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