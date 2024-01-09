وزير الحج يعلن عن جوائز مالية لأفضل 3 مشاريع ريادية لخدمة ضيوف الرحمن (فيديو)

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أعلن وزير الحج، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن اعتماد جائزة جديدة لتحفيز رواد الأعمال في إنتاج أعمال متميزة لخدمة ضيوف الرحمن.





جائزة جديدة لأفضل 3 مشاريع لخدمة ضيوف الرحمن اضافة اعلان



مليون ريال للفائز الأول



إعلان أسماء الفائزين في مؤتمر الحج العام القادم



معرض ومؤتمر الحج النسخة الثالثة





وزير الحج والعمرة يعلن عن مسابقة لرواد الأعمال لأفضل 3 مشاريع ريادية تطلق خدماتها في نسك أعمال pic.twitter.com/EHqm5XC41V فيديو | بجوائز تصل إلى مليون ريال..وزير الحج والعمرة يعلن عن مسابقة لرواد الأعمال لأفضل 3 مشاريع ريادية تطلق خدماتها في نسك أعمال #الإخبارية January 9, 2024

وقال وزير الحج: نحن حريصون على دعم وتحفيز كل المبدعين، ويسرنا أن نعلن عن جائزة لأفضل 3 مشاريع ريادة أعمال لخدمة ضيوف الرحمن.وأوضح أن قيمة الجائزة الأولى مليون ريال، والجائزة الثانية بقيمة 500 ألف ريال، والجائزة الثالثة بقيمة 250 ألف ريال.وأكد على أن الجائرة تعد فرصة لرواد الأعمال أن يقدموا مشاريعهم، وبناء على تقييم هذه الأعمال خلال عام من الآن، سيتم إعلان النتائج في مؤتمر الحج القادم.وتمنى وزير الحج أن يرى مشاريع متميزة تخدم ضيوف الرحمن، مؤكدًا على دعم الوزارة لجميع رواد الأعمال للخروج بمشاريع متميزة.جاءت تصريحات وزير الحج، أثناء فعاليات معرض ومؤتمر الحج في نسخته الثالثة المقام حاليًا خلال الفترة من 8 - 11 يناير الحالي.