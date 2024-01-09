عاجل.. 10 خطوات لنقل الكفالة عن طريق منصة قوى .. المدة وكيفية التواصل والشروط

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يرغب البعض في نقل الكفالة عن طريق منصة «قوى»، وأتاحت وزارة الداخلية إمكانية فعل
ذلك باشتراط مجموعة من الأمور، وتلك الخطوة يستفيد منها المواطنون والمقيمون أيضا.
طريقة
نقل الكفالة عبر "قوى"
في الخطوات التالية يمكنك نقل الكفالة بسهولة عبر المنصة:
أولا عليك الدخول على موقع المنصة عبر الإنترنت. من هنا
ثانيا: انقر على مربع تسجيل الدخول الموجود على المنصة.
ثالثا: ادخل البيانات المطلوبة في المكان المخصص لكل منها، بدءًا من رقم الهوية والبريد الإلكتروني، ثم كلمة المرور.
رابعا: قم بتعيين خيار “تذكرني” عند الضغط على المربع المخصص له.
خامسا: انقر على زر “استمرار” للدخول إلى المنصة.
سادسا: اختر الخدمات الإلكترونية المطلوبة من القائمة المتاحة.
سابعا: انقر على خدمة “نقل موظف” من بين الخدمات المتاحة.
ثامنا: حدد الشركة التي ترغب في نقل الخدمات إليها.
تاسعا: أدخل رقم إقامتك في الحقل المخصص.
أخيرا: انقر على زر “انشاء عرض وظيفي” لاستكمال العملية.
شروط
نقل الكفالة عبر "قوى"
تشترط "قوى" بعض الأمور التي تمكن المستفيد من الاستفادة بخدماتها:
1- يجب التحقق من عدم وجود أي أحكام جنائية ضد صاحب العمل قبل نقل الكفالة.
2- يُحظر نقل الكفالة لأكثر من أربع مرات، ولا يسمح بتجاوز هذا الحد.
3- يلزم تقديم طلب نقل الكفالة بعد مضي 15 يومًا من وصول المقيم إلى المملكة.
مدة
نقل الكفالة عبر "قوى"
1- تستطيع إكمال تلك الخطوات في أقل من 10 دقائق ولكن يشترط أولا الحصول على موافقة كل من المقيم والكفيل.
2- لكن، عندما يتعلق الأمر بنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل، فإن عملية نقل الكفالة قد تستغرق ما يصل إلى 15 يومًا بعد استيفاء الإجراءات من وزارة العمل.
كيفية
التواصل مع "قوى"؟هناك دعم فني متواصل طوال الوقت من خلال مجموعة من الطرق المتاحة. سنقوم
بتوفير التفاصيل التالية لتوضيح كيفية التواصل:
1- يمكنكم التواصل مع خدمة الدعم الفني عن طريق الاتصال بالرقم المخصص لذلك وهو 19911.
2- إرسال رسالة عبر صندوق البريد الالكتروني رقم 12484..