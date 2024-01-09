عاجل.. 10 خطوات لنقل الكفالة عن طريق منصة قوى .. المدة وكيفية التواصل والشروط

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يرغب البعض في نقل الكفالة عن طريق منصة «قوى»، وأتاحت وزارة الداخلية إمكانية فعل ذلك باشتراط مجموعة من الأمور، وتلك الخطوة يستفيد منها المواطنون والمقيمون أيضا. اضافة اعلان





طريقة نقل الكفالة عبر "قوى"



شروط نقل الكفالة عبر "قوى"







مدة نقل الكفالة عبر "قوى"



كيفية التواصل مع "قوى"؟



