تحقق من 13 خطوة قبل أن تشتري العقار

أ أ

أكد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، الدكتور بدر الشويعر، على ضرورة اتخاذ عدة خطوات قبل شراء أي عقار للتأكد من إتمام الشراء بدون مشاكل.

وكتب الشويعر على صفحته في منصة "إكس" هناك عدة متطلبات عليك الاطلاع عليها والوقوف على حقيقتها قبل شراء العقار، في مقدمتها الاطلاع على وثيقة الملكية العقارية.





أبرز متطلبات شراء العقار



الحصول على التراخيص اللازمة لنشاط العقار

1ـ الاطلاع على وثيقة الملكية العقارية، وأنها مكتملة البيانات الأساسية (رقم القطعة، الشارع، الحي، ..الخ .2ـ التأكد من أن العقار خالي من الرهن وساري المفعول وقابل للإفراغ، ولا يوجد قيد أو قرار من المحكمة على الملاك أو الورثة ما يمنع الإفراغ.3ـ معرفة صفة البائع أصيل أم وكيل وهل الوكيل مخوّل بالبيع والإفراغ وتسلم الثمن؟







تقييم سعر العقار من مقيمين معتمدين



اختيار نماذج عقد البيع من موقع الهيئة العامة للعقار

4ـ اشترط الحصول على التراخيص اللازمة لنشاط العقار وموافقة جميع الجهات الخطية ذات العلاقة قبل إفراغ العقار.5ـ دفع نسبة من العربون للبائع مع اشتراط إعادتها إذا لم تتم الصفقة، وباقي الثمن عند الإفراغ.اطلب من المالك طباعة عدم وجود منازعات ملكية على وثيقة الملكية العقارية من (نظام ناجز) بوزارة العدل.6ـ تقييم العقار وأخذ متوسط التقييم ومطابقة لسعر العقار من (مقيمين معتمدين) من هيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.7ـ التعاقد مع مكتب استشاري هندسي لإعداد تقرير فني عن العقار ومطابقة المخطط الهندسي للبناء والتنفيذ.8ـ معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين.9ـ مطابقة المكتب الهندسي لفواتير وضمانات مواد البناء والكهرباء والسباكة وغيرها التي قدمها مالك العقار.







13ـ اطلب من مالك العقار



عدم وجود تهميش على العقار من الجهات التمويلية



10ـ اختيار نماذج عقد البيع من موقع الهيئة العامة للعقار أو عبر وسيط عقاري معتمد من الهيئة.11ـ مشارطة التحكيم العقاري في العقد (مركز التحكيم العقاري).12ـ ما يثبت سداد جميع فواتير الخدمات والتأكد من عدم جدولتها على الفاتورة وأنه لا يوجد أي مستحقات أو مطالبات على العقار.ـ تقرير مساحي حديث.ـ رخصة البناء.ـ المخطط الهندسي ومرفقاته.ـ شهادة إتمام بناء حديثه.ويقول الشويعر، إن هذه الطلبات تضمن لك عدم وجود تهميش على العقار من إحدى الجهات التمويلية بـ (رهن)، أو جرى التهميش على العقار بـ (عدم التصرف) لوجود قضية محكوم فيها أو قضايا منظورة أو طلبات تنفيذ من محكمة التنفيذ تمنع الإفراغ.أو قد يكون البناء غير مطابق للاشتراطات المهنية، أو لا يوافق سعر العقار قيمة التقييم، أو ممانعة الجهات ذات العلاقة على النشاط المخصص للعقار .