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بيان عاجل من النيابة العامة بشأن سجن وافد ارتكب فعلًا مشينًا

النيابة العامة - اخلال النظام - طائرة
النيابة العامة
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أعلنت النيابة العامة، أن نيابة الجرائم بالثقة العامة تنهي تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لوافد عربي قام بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.اضافة اعلان

بيان عاجل من النيابة العامة بأن سجن وافد ارتكب فعلًا مشينًا

وأوضحت حسب "الإخبارية"، أن إجراءات التحقيق كشفت عن قيام المتهم بتزوير شهادة جامعية قاصداً الحصول على رخصة مهنية لمزاولة الأعمال الهندسية.

إيقاف المتهم وإجراءات قانونية ضده

وبينت أن المتهم قام باصطناع محرر عرفي وهي شهادة جامعية - هندسة مدنية - ونسبتها إلى جامعة تعود لدولته، وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة "سنة".


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