بيان عاجل من النيابة العامة بشأن سجن وافد ارتكب فعلًا مشينًا

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أعلنت النيابة العامة، أن نيابة الجرائم بالثقة العامة تنهي تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لوافد عربي قام بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.





بيان عاجل من النيابة العامة بأن سجن وافد ارتكب فعلًا مشينًا



إيقاف المتهم وإجراءات قانونية ضده



وأوضحت حسب "الإخبارية"، أن إجراءات التحقيق كشفت عن قيام المتهم بتزوير شهادة جامعية قاصداً الحصول على رخصة مهنية لمزاولة الأعمال الهندسية.وبينت أن المتهم قام باصطناع محرر عرفي وهي شهادة جامعية - هندسة مدنية - ونسبتها إلى جامعة تعود لدولته، وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة "سنة".



