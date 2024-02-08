شاهد.. السيول تجري أنهارًا شرق القنفذة في مكة

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت اليوم السيول كالأنهار نتيجة تساقط أمطار غزيرة محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.





جريان سيول خميس شرق القنفذة بمكة



هطول أمطار رعدية وجريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بعد تساقطت كميات غزيرة من الأمطارمكة وجة والقنفذة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وأجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.