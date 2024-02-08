شاهد.. السيول تجري أنهارًا شرق القنفذة في مكة

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي
تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت اليوم السيول كالأنهار نتيجة تساقط أمطار
غزيرة محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.
جريان سيول خميس شرق القنفذة بمكةوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف جرت السيول بعد تساقطت كميات غزيرة من الأمطارمكة وجة والقنفذة.
هطول أمطار رعدية وجريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول
مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
غرب خميس حرب جنوب شرق #القنفذه الان س ٢.٤٠ م الخميس ٢٧ رجب ١٤٤٥ pic.twitter.com/jgcpsgBqyQ— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 8, 2024
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وأجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.