عاجل.. توضيح من حساب المواطن بخصوص الحديث عن صرف الدعم الخميس

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حتى بعد تحديد موعد صرف الدفعة 75 من حساب المواطن يوم الأحد القادم، لازال البعض يتساءل عن موعد الإيداع وما إذا كان سيتم التبكير به ليكون اليوم الخميس.

وقال البرنامج في رده على استفسار بهذا الصدد: "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 75 يوم الأحد بتاريخ "11 فبراير".

يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة 75 يوم الأحد بتاريخ "11 فبراير" ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 8, 2024

وأعلن حساب المواطن عن نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024)، ويمكن التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ( من هنا).





الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

