عاجل.. هل يحق للمؤجر زيادة قيمة الإيجار بعد السنة الأولى؟ رد حاسم من إيجار

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أكد الحساب الرسمي لـ"إيجار" على أنه يجب أن يتم تحديد القيمة
الإيجارية عند إبرام أو تجديد العقد باتفاق الأطراف.
هل يحق للمالك رفع قيمة الإيجار بعد السنة الأولى؟جاء ذلك على صفحة "إيجار الرسمية" في "إكس" ردًا على
استفسار مواطن قال فيه: "هل يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار بعد السنه الأولى؟
إشعار المؤجر بزيادة الإيجار قبل 60 يومًا من نهاية العقدوأضاف، في حال رفع قيمة الايجار هل يجب على المؤجر إشعار المستأجر قبل
نهاية العقد بـ ٦٠ يومًا؟ علمًا بأنه تم إشعاري
برفع الإيجار كتابة قبل نهاية العقد بشهر و ٢٣ يومًا.
خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقاريةويقدم برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان خدمة البلاغات على
مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق "وسطاء عقاريون"، إذ يتيح
التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك بتقديم البلاغات وإرسالها إلى
فريق الرقابة والإشراف في برنامج "إيجار".
طريقة التحقق من صحة البلاغات ضد الوسيط العقاريويستقبل فريق الرقابة والإشراف في البرنامج كافة البلاغات الواردة، للتحقق
من صحتها ثم الزيارة الميدانية لموقع الوسيط العقاري واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ويسعى البرنامج للتواصل مع الأطراف المعنية بالبلاغ، وذلك لاستكمال كافة الإجراءات النظامية عن طريق مأموري الضبط القضائي والمخولين بقرار وزير الإسكان بالتفتيش والمتابعة.
التحقق من خلو منشآت الوساطة العقارية من المخالفاتويهدف إلى ضمان خلو منشآت الوساطة العقارية من المخالفات والتحقق من كونها
تعمل وفق الأهداف المخطط لها بما يسهم في تطويرها والارتقاء بها.
الجدير بالذكر أن برنامج إيجار أطلقته وزارة الإسكان لتنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية الثلاثة لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري.
تسجيل عقد "إيجار" الموحد في الشبكة الإلكترونيةوتتولى منشآت الوساطة العقارية مهام عدة، منها العمل على تسجيل عقد
"إيجار" الموحد في الشبكة الإلكترونية.
ويهدف تطبيق "وسطاء عقاريون" إلى تقديم العديد من المزايا لهذه الأطراف، والإسهام في تحقيق نمو منظم ومستدام لقطاع الإيجار العقاري في المملكة.