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أريد تسجيل المخالفات على السيارة باسمي.. المرور يوضح الإجراء المطلوب

مرور جده
المرور
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تفاعل المرور مع استفسار مواطن يريد تسجيل المخالفات على السيارة باسمه على اعتبار أنه مفوض من مالك المركبة.

تسجيل مخالفات المروراضافة اعلان

وقال المواطن، في رسالة عبر حساب المرور: "السلام عليكم .. أنا مفوض على سيارة والمخالفات تنزل باسم المالك وليس أنا كمفوض ماهو السبب وكيف أجعلها تنزل باسمي؟".
وأجاب المرور، بقوله : "وعليكم السلام، يمكن للمالك التفويض من خلال حسابه في بوابة أبشر. يسعدنا تواصلك".
أيضا أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن مراجعة الهيئة المرورية التابع لها المستفيد في حالة الاعتراض على المخالفات ومعرفة تفاصيل المخالفات.
جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم .. نزلت علي مخالفة غير صحيحة وغير قابلة للاعتراض ماذا أفعل وكيف أعترض؟".
وأجاب المرور، بقوله : "مرحباً بك، تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها. شكراً لتواصلك".

شروط استبدال لوحة السيارة

كذلك أصدرت الإدارة العامة للمرور، توضيحًا مهمًا بخصوص إعادة استخراج اللوحات القديمة.

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه يمكن إعادة استخراج اللوحات القديمة بعد سداد الرسوم، ومراجعة أقرب قسم رخص سير والتقدم بطلب.

وبينت أنه يمكن أن تحتاج إلى استبدال لوحات السيارة في عدة حالات، مثل تلف اللوحات القديمة أو الرغبة في الحصول على لوحة طويلة أو لوحة مميزة، مؤكدة أن استبدال لوحة السيارة يتطلب إجراءات خاصة ويتم تنفيذها من قبل إدارة المرور باتباع هذه الخطوات:
1 - عدم وجود طلب سابق لنفس المركبة.
2 - يجب أن يكون صاحب الطلب مالكًا للسيارة.
4 - عدم وجود بلاغ فقدان أو سرقة لوحة مركبة سارية المفعول.

طريقة استبدال لوحة السيارة

وأضافت أنه يمكن استبدال لوحة السيارة في المملكة من خلال موقع أبشر الإلكتروني والقيام بالإجراءات التالية:
1 - الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.
2 - الذهاب إلى قسم خدمات المركبات.
3 - الذهاب إلى إدارة المركبات.
4 - اختيار استبدال لوحات المركبة.
5 - إمكانية تقديم الطلب أم لا, إذا تم منح المستفيد إمكانية الطلب، يتم الضغط على طلب جديد.
6 - تعبئة نوع الطلب حيث هناك أربع أنواع وهي:
- فقدان لوحة السيارة.
- تلف لوحة السيارة.
- تغيير مقاس لوحة السيارة.
- إضافة شعار إلى لوحة السيارة.
- تعبئة كافة المعلومات اللازمة.
- تقديم الطلب.

مواعيد خدمات استبدال لوحة السيارة

وأكدت الإدارة العامة للمرور، أن خدمات استبدال لوحة السيارة وتقديم الطلبات متاح في جميع الأوقات.

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