حساب المواطن يوضح ضوابط إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية

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أوضح برنامج حساب المواطن ضوابط إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية للحصول على الدعم في حال توفر شروط الأهلية والاستحقاق.



إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية



وقال حساب المواطن: "في حال تم إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون المستند باسم المتقدم بالطلب و غير مشترك، وفي حال عدم توفر المستندات المطلوبة يتم اضافتك كتابع في حساب رب الأسرة".

ومن المنتظر أن يتم إيداع الدفعة 77 من حساب المواطن في الثالث من إبريل، يتساءل المؤهلون عن قيمة الاستحقاق المخصص لشهر إبريل شاملاً الدعم الإضافي.





قيمة استحقاق حساب المواطن



قيمة الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



أهلية حساب المواطن



تعديلات حساب المواطن

