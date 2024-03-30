شاهد.. تساقط حبات برد بأحجام كبيرة تهشم زجاج سيارات بالمدينة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق تسبب حبات برد بأحجام كبيرة في تحطيم زجاج سيارات في وادي النقيع جنوب اليتمة بجنوب المدينة المنورة.



حبات البرد تهشم زجاج السيارة:



أمطار غزيرة وصواعق ورياح وأتربة على هذه المناطق:



تقلبات جوية وأمطار وأتربة ورياح قوية حتى العاشرة مساءً:



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر







pic.twitter.com/sQVb9dzAPx مواطن يوثق حبات البرد اثناء تحطم زجاج سيارتين في وادي النقيع بالمدينة March 30, 2024

وأظهر الفيديو، أحد المتواجدين في المكان يحمل حبات برد كبيرة، مؤكدا أنها تسببت في تهشيم الزجاج الخلفي للسيارة وزجاج إحدى المرآة الجانبية لسيارة أخرى.وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت 20 من رمضان، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.وأطلق على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار الأحمر، محذرًا من حالة مطرية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل".2 - منطقة المدينة، وتشمل "العلا والعيص والرايس وينبع".3 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".4 - منطقة الباحة، وتشمل "الحجرة والمخواة وقلوة وغامد الزناد والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".5 - منطقة مكة، وتشمل "العاصمة المقدسة والطائف وأضم وميسان والطائف والقنفذة والليث والمظيلف والعرضيات وبحرة وخليص والكامل والجموم والخرمة والمويه وتربة ورنية".6 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".7 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.