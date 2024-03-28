الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إنذار أحمر لـ10 مساءً من أمطار غزيرة وسيول على مكة والرياض و7 مناطق

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأطلق على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار الأحمر محذرًا من حالة مطرية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الرياض، وتشمل "السليل ووادي الدواسر".
2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وعرعر".



3 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".
4 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
5 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وبدر ووادي الفرع والعيص والحناكية والعهد وخيبر".
6 - منطقة الباحة، وتشمل "الحجرة والمخواة وقلوة وغامد الزناد والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".
7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة المقدسة والطائف والكامل و والجموم والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية ورهاط ومدركة وخليص".



8 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".
9 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة والأمواه وطريب والعرين وبيشة تثليث".

أمطار وأتربة ورياح قوية حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة، وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

اقرأ أيضا

24 ساعة على بداية إجازة عيد الفطر للطلاب.. أفضل الطرق لاستغلالها

طقس 17 رمضان.. استمرار تساقط الأمطار والسيول وبرديات قوية على مناطق المملكة (فيديو)

الجهات الأمنية توجه ضربات موجعة لهؤلاء خلال ساعات (تفاصيل)

طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من البرد وينصح بالملابس الشتوية

شلالات قوية.. استمرار الحالة المطرية مع جريان السيول بالرياض وهذه المناطق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 5:04 م الخميس، 21 مارس 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وسيول على مكة والمدينة والرياض و5 مناطق لـ11 مساء

أمطار غزيرة على عسير 6:02 م الثلاثاء، 19 مارس 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار وسيول على مكة والمدينة والرياض و7 مناطق لـ 11 مساءً

أمطار غزيرة على عسير 2:11 م الأربعاء، 13 مارس 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح متربة على مكة والرياض و10 مناطق لـ8 مساءً

امطار - سحب رعدية - رياح وامطار 4:01 م الثلاثاء، 12 مارس 2024

عاجل وإنذار أحمر.. أمطار ورياح وعواصف ترابية على الرياض ومكة و8 مناطق لـ8 مساءً