عاجل.. إنذار أحمر لـ10 مساءً من أمطار غزيرة وسيول على مكة والرياض و7 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



وأطلق على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار الأحمر محذرًا من حالة مطرية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة الرياض، وتشمل "السليل ووادي الدواسر".2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وعرعر".





3 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".

4 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".

5 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وبدر ووادي الفرع والعيص والحناكية والعهد وخيبر".

6 - منطقة الباحة، وتشمل "الحجرة والمخواة وقلوة وغامد الزناد والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".

7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة المقدسة والطائف والكامل و والجموم والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية ورهاط ومدركة وخليص".





8 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".

9 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة والأمواه وطريب والعرين وبيشة تثليث".





أمطار وأتربة ورياح قوية حتى العاشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة، وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.