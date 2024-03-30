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توضيح مهم من حساب المواطن حول مبالغ دفعة أبريل المرتقبة خلال أيام؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، مع سؤال يقول بأنه "موهل ولكن لا يوجد دفعة حتى الآن".

عدم صدور دفعة شهر أبريل:اضافة اعلان

وأجاب الحساب عبر منصة "إكس" بأنه :" لم تصدر مبالغ دفعة شهر "أبريل" حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "3 ابريل" ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.. اضغط هنا

أهلية حساب المواطن

وأشار البرنامج إلى أنه "يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه".
ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

الحد المانع من استحقاق حساب المواطن

ويحدد حساب المواطن، 20 ألف ريال كأعلى سقف للحد المانع من استحقاق الدعم، وذلك على ضوء التعديلات التي أقرها في أكتوبر الماضي. 

وتتضمن التعديلات:

تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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