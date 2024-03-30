موعد إقامة صلاة التهجد وجدول الأئمة بالمسجد النبوي

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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن موعد صلاة التهجد بالمسجد النبوي، وذلك تزامنا مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.



إقامة صلاة التهجد اليوم:



خطة التشغيل:



جدول أئمة المسجد النبوي لصلاة التهجد:



جدول أئمة المسجد النبوي لصلاة التهجد



وقالت الهيئة، أنه من المقرر أن تقام صلاة التهجد اليوم السبت، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي.‎وأكدت الهيئة، جاهزيتها بشرياً وخدماتياً وتقنياً وميدانياً للعشر الأواخر، وفقاً لمحاور الخطة التشغيلية المتضمنة تكثيف الخدمات البشرية والتقنية في المسجد النبوي، برفع الطاقة الاستيعابية الكاملة والمحافظة على سلامة وصحة وأمن قاصدي المسجد النبوي.وتبدأ الهيئة في تنفيذ خطتها التشغيلية ‎للعشر الأواخر اعتباراً من اليوم، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة وتسخير الإمكانات البشرية والآلية من أجل راحة قاصدي المسجد النبوي خلال الشهر الفضيل.وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن جدول أئمة المسجد النبوي لصلاة التهجد للعام الهجري 1445، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وورد عن عائشة رضي الله عنها "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره".ليلة 21 رمضان: يتولى التسليمات الأولى الشيخ أحمد بن طالب، ويتولى التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر الشيخ الدكتور صلاح البدير.ليلة 22 رمضان: يتولى التسليمات الأولى الشيخ الدكتور محمد برهجي، ويتولى التسليمات الأخيرة الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم.ليلة 23 رمضان: يتولى التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله القرافي، يتولى التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي.ليلة 24 رمضان: يتولى التسليمات الأولى الشيخ الدكتور خالد المهنا، فيما يتولى التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان.ليلة 25 رمضان: يتولى التسليمات الأولى الشيخ أحمد بن طالب، ويتولى التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر الشيخ الدكتور صلاح البدير.ليلة 26 رمضان: يتولى التسليمات الأولى الشيخ الدكتور محمد برهجي، يتولى التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم.ليلة 27 رمضان: يتولى التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله القرافي، ويتولى الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر.ليلة 28 رمضان: يؤم المصلين الشيخ الدكتور خالد المهنا التسليمات الأولى، ويتولى الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر.ليلة 29 رمضان: يتولى الشيخ الدكتور محمد برهجي التسليمات الأولى، ويؤم المصلين في التسليمات الأخيرة والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم.ليلة 30 رمضان: يتولى التسليمات الأولى الشيخ أحمد بن طالب، ويتولى التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر الشيخ الدكتورأحمد الحذيفي.