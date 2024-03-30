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عاجل.. ذات إيحاءات جنسية.. القبض على مواطن بالرياض يرتكب أفعالاً مشينة (فيديو)

القبض على مواطن بالرياض 2
القبض على مواطن بالرياض
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قامت دوريات الأمن في منطقة الرياض، اليوم السبت، بالقبض على مواطن لارتكابه أفعالًا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية.اضافة اعلان


شرطة الرياض تقبض على 5 أشخاص

وفي وقت سابق، أصدرت شرطة منطقة الرياض، بيانًا مهمًا بشأن القبض على خمسة أشخاص ارتكبوا فعلًا مشينًا.
وحسب صفحة "الأمن العام" على منصة إكس، فقد تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على 5 أشخاص.
وأوضحت أنه تم ضبط الأشخاص الخمسة لاعتدائهم على آخر، وسحب مبالغ مالية من حسابه الشخصي وتوثيق ذلك ونشره.
وأكدت أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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