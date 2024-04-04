الخميس، 25 رمضان 1445 ، 04 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لتعزيز الحفاظ على سلامة الأجيال المقبلة.. صدور تعديلات مجلس الوزراء على برنامج الزواج الصحي‏‎‏‎

زواج ---
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
صدرت تعديلات مجلس الوزراء على القرار 156 الخاص بهذا النوع من الزواج، والمشتملة على ربط المنع من زواج طرف سعودي بغير سعودي (بعدم التوافق) حسب تنظيمات "برنامج الزواج الصحي" المنصوص عليها في برنامج الزواج الصحي.اضافة اعلان

عدم سريان المنع:

وتتضمن التعديلات عدم سريان المنع، إذا ثبت طبيًا وفقًا للإجراءات التي تعتمدها "الصحة" عدم قدرة أحد الطرفين على الإنجاب، وأن تحدد وزارة الصحة وفقًا لقرار مجلس الوزارة رقم 110 قائمة الأمراض التي يجري الفحص عنها في برنامج الزواج الصحي، حسب ما تقتضيه المصلحة.

خطوة مهمة لتعزيز الحفاظ على سلامة الأجيال المقبلة:

‏‎وتعد التعديلات الصادرة حول برنامج الزواج الصحي خطوة مهمة لتعزيز الحفاظ على سلامة الأجيال المقبلة، وتمكين العلاج للمصابين بالأمراض الوراثية، ومواجهة المشاكل الصحية ذات الصلة، وما يؤديه ذلك من دور مهم في تكوين أسر سليمة من أمراض الدم الوراثية الأكثر انتشاراً في المملكة، والأمراض المعدية الأكثر خطورة، إلى جانب زيادة الوعي الصحي بين المقبلين على الزواج.
يذكر أن (عدم التوافق) يُعرّف في برنامج الزواج الصحي في وزارة الصحة بأن يكون كلا الطرفين مصابَين أو حاملَين للمرض الوراثي المشمول بالفحص، أو أن يكون أحد الطرفين مصابًا والآخر حاملاً للمرض الوراثي المشمول بالفحص.

اقرأ أيضا

بيان مهم من سفارة المملكة في الإمارات لجميع المواطنين

عاجل.. إنذار أحمر لـ 11 مساءً من أمطار غزيرة وسيول على مكة والرياض و5 مناطق

عاجل.. بشرى من "الجوازات" بخصوص السفر بالهوية الوطنية لهذه الدول

مشهد خيالي.. البرد يغطي مركز بيحان بللحمر شمال أبها في عسير

إدانة 5 مستثمرين في سوق الأسهم وإلزامهم بدفع نحو 45 مليون ريال

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ولي العهد 8:25 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

عاجل.. 18 قرارًا.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد

ولي العهد 1:54 ص الأربعاء، 13 مارس 2024

مجلس الوزراء يصدر 14 قرارا في جلسته برئاسة ولي العهد (تفاصيل)

المسجد النبوي 11:07 م الأربعاء، 06 مارس 2024

الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية تفتتح 34 جامعًا ومسجدًا في شهر رمضان

أهم 10 10:01 م الأربعاء، 06 مارس 2024

عاجل.. أهم 10.. حقيقة خفض ضريبة القيمة المضافة ومفاجأة أسعار الأغنام والإبل