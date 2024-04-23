عاجل..أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء وإنهاء حياة مواطن ارتكب جريمة بشعة

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الثلاثاء:
عاجل.. القبول الاستثنائي بالجامعات.. بشرى لهؤلاء الطلاب
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القبول الاستثنائي في الجامعات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأبنائهم. . المزيد هنا
"التجارة" تتيح خدمة الاستعلام عن سجلات الشركات والمؤسسات عبر تطبيق "توكلنا"
أتاحت وزارة التجارة، لكافة أصحاب السجلات التجارية في المملكة، خدمة الاستعلام عن السجلات التجارية التابعة.. المزيد هنا
عاجل.. متى تصدر أهلية حساب المواطن لشهر مايو؟ رد من البرنامج
برزت العديد من التساؤلات من جانب مستفيدي حساب المواطن حول موعد إعلان نتيجة أهلية الدورة 78 (شهر مايو 2024)... المزيد هنا
عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على القانون الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.. المزيد هنا
6 خطوات يجب عليك القيام بها إذا تعرضت سيارتك للغرق بمياه الأمطار (صور)
شهدت دول الخليج أمطارًا غزيرة تسببت بفيضانات وسيول، كما حدث مؤخرًا في منخفض المطير الذي اجتاح دول الإمارات وسلطنة عمان والجزء الشرقي من المملكة.. المزيد هنا
عاجل.. غدًا بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل لـ حج 1445
تبدأ وزارة الحج والعمرة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء إصدار تصاريح حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لموسم هذا العام 1445هـ.. المزيد هنا
عاجل.. الداخلية تصدر بيانا بشأن مواطن أنهى حياة أخته بطريقة بشعة في الجوف
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
تدشين أول مزرعة حضرية داخل المتاجر وأسواق المنتجات الغذائية في المملكة
دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أول مزرعة حضرية للزراعة العمودية داخل أسواق ومتاجر المنتجات الغذائية.. المزيد هنا
عاجل.. مداهمة مفاجئة لعمالة مخالفة بالأحساء.. وهذا ما تم ضبطه
تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة من ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش التجاري بالأحساء.. المزيد هنا
عاجل.. مسجل في سكني.. كيف يعرف أنه مستفيد ويستحق الدعم؟
تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن آلية التحقق من استحقاق الدعم السكني.. المزيد هنا