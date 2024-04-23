عاجل..أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء وإنهاء حياة مواطن ارتكب جريمة بشعة

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عاجل.. القبول الاستثنائي بالجامعات.. بشرى لهؤلاء الطلاب



"التجارة" تتيح خدمة الاستعلام عن سجلات الشركات والمؤسسات عبر تطبيق "توكلنا"



عاجل.. متى تصدر أهلية حساب المواطن لشهر مايو؟ رد من البرنامج



عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على القانون الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون



6 خطوات يجب عليك القيام بها إذا تعرضت سيارتك للغرق بمياه الأمطار (صور)



عاجل.. غدًا بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل لـ حج 1445



عاجل.. الداخلية تصدر بيانا بشأن مواطن أنهى حياة أخته بطريقة بشعة في الجوف



تدشين أول مزرعة حضرية داخل المتاجر وأسواق المنتجات الغذائية في المملكة



عاجل.. مداهمة مفاجئة لعمالة مخالفة بالأحساء.. وهذا ما تم ضبطه



عاجل.. مسجل في سكني.. كيف يعرف أنه مستفيد ويستحق الدعم؟

